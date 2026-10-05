Το δίλημμα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ της Δευτέρας 05/10, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΥΘΕΩΣ» του ΕΡΤnews.

«Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης από τα κόμματα που θα βρεθούν πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στην προϋπόθεση της εκλογικής πρωτιάς του κόμματός του, σημειώνοντας ότι «για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα».

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και οι μετεκλογικές συνεργασίες

Αναφορικά με το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει σύγκλιση με άλλα κόμματα μετά τις εκλογές, πέρα από τις προγραμματικές θέσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι το κόμμα του «δίνει τον αγώνα της κοινωνικής διεύρυνσης». Όταν του επισημάνθηκε ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια φαίνεται να στρέφεται κυρίως προς τα αριστερά, απάντησε ότι η διεύρυνση αφορά και τις δύο κατευθύνσεις.

Στο ζήτημα των 120 δόσεων, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση είχε αρχικά κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το κόμμα δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τη ρύθμιση εφόσον η κυβέρνηση την καταθέσει με τους συγκεκριμένους όρους. Εξέφρασε διαφωνία τόσο με το επιτόκιο, υποστηρίζοντας ότι αντί για 5,8% θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 3%, όσο και με το εύρος των δικαιούχων, καθώς, όπως είπε, δεν πρέπει να «αφορά μόνο αυτούς που είναι σε 72 δόσεις, αλλά και αυτούς που είναι στις 48 και στις 24 και περνάνε δύσκολα».

Ερωτηθείς γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφει ισχυρότερη δημοσκοπική άνοδο, εφόσον –όπως υποστηρίζει– διαθέτει σωστό πρόγραμμα, μέρος του οποίου υιοθετεί και η κυβέρνηση, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο, έχει όραμα, έχει πολιτικό προσωπικό και δεν έχει εξαρτήσεις».

«Και νομίζω ότι αν ο κόσμος μας εμπιστευτεί, η χώρα μπορεί να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με σεβασμό στον πολίτη και στις αγωνίες του και όχι να έχουμε ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, το οποίο να γεννά διαφθορά συνεχώς, σπιτάκια ανακύκλωσης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Ταμείο Ανάκαμψης, ατιμωρησία και περιφρόνηση της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή», επανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο»

Ο κ. Ανδρουλάκης κλήθηκε ακόμη να τοποθετηθεί σχετικά με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεώνης Κουφονικολάκου, και ειδικότερα στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.

Αφού υποστήριξε ότι «ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου», απέκλεισε εκ νέου ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του ΠΑΣΟΚ πέρα από την πολιτική αλλαγή».

Η αναφορά στα «ήρεμα νερά»

Τέλος, με αφορμή την αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στη ρητορική περί «ήρεμων νερών». Διευκρίνισε ότι η ένστασή του δεν αφορά την επιδίωξη αποκλιμάκωσης, αλλά την εικόνα που παρουσιάστηκε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ότι επρόκειτο για κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.