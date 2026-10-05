Με κέφια εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, με τον πρωθυπουργό να συνδέει μάλιστα το μπάσκετ με τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2027.

Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι κατάφερε να ευστοχήσει και στις τέσσερις προσπάθειές του στο μπάσκετ.

«Έπαιξα μπάσκετ και έβαλα 4 στα 4. Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Και κάπως έτσι, ένα… μπασκετικό στατιστικό απέκτησε πολιτικό ενδιαφέρον. Το «4 στα 4» του πρωθυπουργού στο γήπεδο ήρθε να συναντήσει το «πάμε για την τέταρτη νίκη» στην κάλπη, με τον ίδιο να έχει ήδη αναφερθεί στην ομιλία του στον στόχο της ΝΔ για τις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Προς το παρόν, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είχε διάθεση για λίγο χιούμορ και έναν συμβολισμό με άρωμα… μπάσκετ.