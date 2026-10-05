Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώθηκε η επετειακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, η οποία πραγματοποιείται στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι.

Στην εμπιστοσύνη της Νέας Δημοκρατίας στην κρίση των πολιτών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι η παράταξη θεωρεί πως αποτελεί την πολιτική δύναμη που μπορεί να συνδυάσει τη σταθερότητα με τις αλλαγές που, όπως ανέφερε, χρειάζεται η χώρα.

«Ο λαός ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυάται και τη σταθερότητα και τη μεγάλη αλλαγή και τη φυγή στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Η ΝΔ αγωνίζεται για το καλό όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η πολιτική της παράταξης απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

«Η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται για το καλό όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: «Τα νερά είναι ταραγμένα και μπορούν να γίνουν ακόμη πιο ταραγμένα»

Στη μεταφορά του «ταραγμένου νερού» αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες, όπως ανέφερε, καλείται να κινηθεί η χώρα. «Η Νέα Δημοκρατία μπορεί, σε ταραγμένα νερά, να κρατά σταθερό το σκάφος της πατρίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορούν να γίνουν ακόμη πιο ταραγμένα. Και σε αυτά είναι που η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο, καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Θα το πετύχουμε ξανά την άνοιξη του 2027»

Στην ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και στους ανθρώπους που αποτέλεσαν διαχρονικά τη βάση της παράταξης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα στελέχη και τους φίλους της ΝΔ, χαρακτηρίζοντάς τους «την ψυχή της παράταξης», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους παλαιότερους αγωνιστές που βρέθηκαν στην εκδήλωση κρατώντας σημαίες και φορώντας κονκάρδες από προηγούμενες δεκαετίες.

«Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί εσείς είστε η ψυχή της παράταξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως η επέτειος της ίδρυσης της ΝΔ αποτελεί ευκαιρία για να θυμηθούν όλοι τη δική τους προσωπική διαδρομή.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συνέχεια στις εκλογικές επιδόσεις της παράταξης, υποστηρίζοντας ότι τέσσερις φορές η ΝΔ έχει καταφέρει να κερδίσει εκλογές με ποσοστό άνω του 40%.

«Με τον ιδρυτή μας και εθνάρχη, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με τον Κώστα Καραμανλή και το καταφέραμε κι εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την άνοιξη του 2027», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

H άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη