Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ανετράπη μοτοσικλετιστής που καταδίωκαν αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, περίπου στις 19:00 οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Ομάδας Ζ. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Οι δύο αστυνομικοί επιχείρησαν αρκετές φορές να σταματήσουν τον μοτοσικλετιστή ο οποίος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και προέβαινε σε συνεχείς παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στην οδό Κασσάνδρου ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπανικολάου.