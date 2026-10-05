Μια κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» που σχεδιάζει η Ελλάδα, έθεσε στο τραπέζι ο Νίκος Δένδιας στη Βενετία. Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συζήτησε με την ιταλική πλευρά τη δυνατότητα παραχώρησης δύο μεταχειρισμένων ναρκοθηρευτικών στην Ελλάδα.

Οι συζητήσεις έγιναν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου, γνωστής ως ADRION, η οποία φέρνει στο ίδιο τραπέζι έξι χώρες της περιοχής. Η σύνοδος των υπουργών Άμυνας φιλοξενήθηκε στο ιστορικό πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Amerigo Vespucci, που βρίσκεται ελλιμενισμένο στη Βενετία.

Συμμετείχα σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION) στη Βενετία, με οικοδεσπότη τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto. Σε διμερές επίπεδο συζήτησα με τον Ιταλό ομόλογό μου τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών. Ως προς την υπουργική συνάντηση η Ελλάδα ενισχύει τη συνεργασία με τις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένης και της Μεσογείου. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε για τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και την ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους. Τονίσαμε την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκης αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», όπου η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει με βάση το χρονοδιάγραμμα της Ατζέντας 2030. Με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, η χώρα μας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. #ADRION #Βενετία — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 5, 2026

Έξι χώρες αναζητούν κοινές απαντήσεις για την ασφάλεια

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Σλοβενία. Στόχος της συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην Αδριατική, στο Ιόνιο και ευρύτερα στη Μεσόγειο.

Οι υπουργοί συζήτησαν τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και την ανάγκη για ισχυρότερη συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας πρότεινε μια κοινή ασπίδα προστασίας, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τον ελληνικό σχεδιασμό.

Από την ελληνική «Ασπίδα» σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» εντάσσεται στον σχεδιασμό της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη να αναπτυχθεί αντίστοιχη συλλογική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Στόχος της χώρας μας είναι να συμβάλλει, με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε.

Η ανακοίνωση καταγράφει την ελληνική θέση, χωρίς να αναφέρει συμφωνία των συμμετεχόντων για τη δημιουργία της κοινής ασπίδας.

Στο τραπέζι δύο ιταλικά ναρκοθηρευτικά

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Νίκος Δένδιας συζήτησε με τον Ιταλό ομόλογό του τη δυνατότητα παραχώρησης δύο μεταχειρισμένων ναρκοθηρευτικών.

Πρόκειται για πλοία που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση θαλάσσιων ναρκών, συμβάλλοντας στην ασφαλή διέλευση από θαλάσσιες οδούς και προσβάσεις λιμανιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, η συζήτηση αφορά ενδεχόμενη παραχώρηση. Δεν ανακοινώθηκαν οριστική συμφωνία, συγκεκριμένα πλοία ή χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Συναντήθηκα σήμερα, στα πλαίσια της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (#ADRION), με τον Υπουργό Άμυνας της Σλοβενίας, κ. Valentin Hajdinjak, με τον οποίο συζητήσαμε για την ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων των χωρών μας. Ο Σλοβένος ομόλογός μου με προσκάλεσε στην Υπουργική Σύνοδο #SEDM – της οποίας η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία – που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία. Με τη σειρά μου προσκάλεσα τον Σλοβένο ομόλογό μου να επισκεφτεί την Ελλάδα. #Ελλάδα #Σλοβενία — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 5, 2026

Επαφές και με τη Σλοβενία

Ο υπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Σλοβένο ομόλογό του, με αντικείμενο την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Η σλοβενική πλευρά τον προσκάλεσε στην προσεχή υπουργική σύνοδο της διαδικασίας αμυντικής συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, SEDM, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία και στην οποία την προεδρία ασκεί η Ελλάδα. Ο Νίκος Δένδιας απηύθυνε, με τη σειρά του, πρόσκληση για επίσκεψη στην Αθήνα.

Η συνάντηση στη Βενετία έφερε έτσι δίπλα στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα ένα συγκεκριμένο ζήτημα ναυτικής συνεργασίας. Το επόμενο βήμα είναι αν οι επαφές για τα ναρκοθηρευτικά θα οδηγήσουν σε συμφωνία και πώς θα προχωρήσουν οι προτάσεις για κοινή προστασία στην περιοχή.