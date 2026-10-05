Η Κατερίνα Μονογυιού γιόρτασε τα φετινά γενέθλιά της με μια ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς ο σύντροφός της, Φάμπιο Τσικάλα, της έκανε πρόταση γάμου. Η ίδια αποκάλυψε την ευχάριστη εξέλιξη μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας και το βίντεο από τη στιγμή που της προσφέρει το δαχτυλίδι.

Στο βίντεο, ο Φάμπιο Τσικάλα πλησιάζει την Κατερίνα Μονογυιού και της δίνει το δαχτυλίδι. Εκείνη απαντά θετικά στην πρότασή του και ακολουθεί μια αγκαλιά, με το ζευγάρι να καταγράφεται στη συνέχεια μαζί στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Η βουλευτής Κυκλάδων επέλεξε να μοιραστεί η ίδια την είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνδέοντας την ημέρα των γενεθλίων της με την πρόταση που δέχτηκε από τον σύντροφό της.

«Yes i do. Τα καλύτερα γενέθλια της ζωής μου», έγραψε η Κατερίνα Μονογυιού στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η πρόταση γάμου έγινε ανήμερα των γενεθλίων της.

Η στιγμή που της έδωσε το δαχτυλίδι

Η ανάρτηση περιλαμβάνει τη στιγμή της πρότασης, με τον Φάμπιο Τσικάλα να εμφανίζεται με το δαχτυλίδι και την Κατερίνα Μονογυιού να του απαντά θετικά. Το βίντεο ολοκληρώνεται με την αγκαλιά του ζευγαριού, λίγα δευτερόλεπτα μετά το «ναι».

Με αυτή την ανάρτηση, η Κατερίνα Μονογυιού έκανε γνωστό ότι η σχέση της με τον Φάμπιο Τσικάλα περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, επιλέγοντας μάλιστα μια ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.