Παρούσα στο κορυφαίο ραντεβού του παγκόσμιου βόλεϊ θα είναι η Εθνική μας ομάδα των γυναικών. Η FIVB οριστικοποίησε τις 32 Εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών 2027, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2027 σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που εξασφάλισαν το εισιτήριο μέσω της παγκόσμιας κατάταξης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της «γαλανόλευκης» σε Μουντοβόλεϊ και την τρίτη συνολικά στην ιστορία της, μετά το 2002 και το 2025. Η πρόκριση έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής πορείας της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2026, όπου κατέκτησε την 6η θέση, την υψηλότερη στην ιστορία της στη διοργάνωση.

Η πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ, με αποκορύφωμα την ιστορική νίκη με 3-0 επί της Γαλλίας στη φάση των «16», έδωσε στην Ελλάδα πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη και συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόκρισης στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, καταλαμβάνοντας μία από τις 14 θέσεις που δόθηκαν μέσω του παγκοσμίου ράνκινγκ.

Οι 32 χώρες που θα συμμετέχουν

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή ως συνδιοργανώτριες, ενώ η Ιταλία έχει πάρει το απευθείας εισιτήριο ως παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025.

Οι υπόλοιπες 15 ομάδες προέκυψαν από τα πέντε ηπειρωτικά πρωταθλήματα, με κάθε συνομοσπονδία να εξασφαλίζει τρεις θέσεις.

Ευρώπη (CEV): Τουρκία, Σερβία, Πολωνία

Ασία (AVC): Ταϊλάνδη, Κίνα, Ιαπωνία

NORCECA: Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Πουέρτο Ρίκο

Νότια Αμερική (CSV): Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία

Αφρική (CAVB): Αίγυπτος, Κένυα, Καμερούν

Οι υπόλοιπες 14 χώρες που προκρίθηκαν προέκυψαν από την παγκόσμια κατάταξη:

Ολλανδία – 283,15 βαθμοί

Ρωσία – 277,59

Γερμανία – 242,77

Τσεχία – 219,55

Βέλγιο – 217,74

Γαλλία – 212,35

Σλοβενία – 199,20

Σουηδία – 194,61

Μεξικό – 182,72

Ουκρανία – 164,93

ΕΛΛΑΔΑ – 161,45

Νότια Κορέα – 142,73

Βουλγαρία – 134,12

Ελβετία – 131,15

Σε πέντε πόλεις το Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Η διοργάνωση του 2027 θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική και θα διεξαχθεί σε πέντε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Στις ΗΠΑ, αγώνες θα φιλοξενήσουν η Ομάχα (Νεμπράσκα), το Ορλάντο (Φλόριντα) και το Άναχαϊμ (Καλιφόρνια), ενώ στον Καναδά οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Μόντρεαλ και το Κεμπέκ.

Η Ομάχα, το Ορλάντο, το Μόντρεαλ και το Κεμπέκ θα φιλοξενήσουν αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων και της φάσης των «16», ενώ η τελική φάση, από τα προημιτελικά μέχρι και τον τελικό, θα πραγματοποιηθεί στο Honda Center στο Άναχαϊμ, γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.