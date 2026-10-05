Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και η δημοσιογράφος Ελισάβετ Οικονόμου συνάντησαν την αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη Κόκοτα.

Η ίδια μίλησε για την απώλεια του αδελφού της και εξήγησε γιατί αποφάσισε να κάνει ξεχωριστό μνημόσυνο από εκείνο που έκανε η σύζυγός του, Κατερίνα. «Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Δημήτρη, τον λάτρευα, ήταν ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσα να έχω», είπε αρχικά η Έλλη Κόκκοτα.

«Έμαθα για τον θάνατο του αδελφού μου με μήνυμα στο κινητό. Μου ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε: “Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε”. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου», αποκάλυψε η αδελφή του τραγουδιστή. «Ζήτησα τη βοήθεια του ειδικού. Μέσα σε πέντε χρόνια έχασα την μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδελφό μου. Προσπαθώ και εγώ να ισορροπήσω», πρόσθεσε.

«Από την ώρα που αρρώστησε ο Δημήτρης, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η μικρή και μετά η γυναίκα του. Σκεφτόμουν πόσο υπέφεραν, αλλά τόσο υπέφερα και εγώ. Η Κατερίνα ήταν η επιλογή του, η γυναίκα που επέλεξε για να κάνει την οικογένειά του. Το τι μπορεί να έχω εγώ με την Κατερίνα είναι καθαρό προσωπικό και δεν ενδιαφέρει κανέναν», τόνισε η Έλλη Κόκοτα.

«Εγώ μπορεί να επιθυμούσα ο Δημήτρης να ταφεί δίπλα στον πατέρα μας, όμως, η τελική απόφαση ήταν της Κατερίνας. Δεν θα μπορούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι που επέλεξε η γυναίκα του, άσχετα αν με έβρισκε αντίθετη αυτή η απόφαση. Σεβάστηκα την επιθυμία της Κατερίνας. Εγώ έκανα το μνημόσυνο στην Κηφισιά, γιατί αυτή η εκκλησία έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτή την εκκλησία, ο πατέρας μου και ο αδελφός μου με είχαν φέρει νύφη, εδώ βάπτισε ο Δημήτρης την κόρη του και γενικά εδώ έχουμε ζήσει», εξήγησε η Έλλη Κόκοτα.