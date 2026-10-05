Η Λίντα Κάλβεϊ περνούσε ώρες βάζοντας ψεύτικες βλεφαρίδες και φτιάχνοντας τα ξανθά μαλλιά της πριν φορέσει ένα μίνι φόρεμα εμπνευσμένο από τη Μαίρη Κουάντ, με έναν ροζ φιόγκο στο μπροστινό μέρος. Ήταν η εποχή των swinging sixties και το Λονδίνο έμοιαζε το κέντρο του πολιτιστικού κόσμου για τους νέους της εποχής.

Όμως, σχεδόν 60 χρόνια αργότερα, αυτό που θυμάται εντονότερα από εκείνη την περίοδο δεν είναι η Κάρναμπι Στριτ ούτε η μουσική των Beatles και των Rolling Stones. Είναι ένα πάρτι σε σπίτι στο ανατολικό Λονδίνο, όπου γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της, Μίκι Κάλβεϊ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Μόλις αντίκρισε τον Κάλβεϊ, έναν γκάνγκστερ του East End που μόλις είχε βγει από τη φυλακή, ένιωσε ότι ήταν ο άνθρωπός της. Ήταν, όπως λέει, «έρωτας με την πρώτη ματιά». Η Λίντα εγκατέλειψε τη δουλειά της ως γραμματέας σε ένα τοπικό γραφείο, αλλά και τα ήσυχα βράδια μπροστά στην τηλεόραση με τους γονείς της, για τη γοητευτική και επικίνδυνη ζωή του υποκόσμου του Λονδίνου.

Ο Μίκι, ένοπλος ληστής που είχε εκτίσει ποινή οκτώ ετών, γνώρισε τη νεαρή σύντροφό του στους δίδυμους Κρέι, αλλά και σε διασημότητες που, όπως περιγράφει, ήταν «φορτωμένες με διαμάντια». Η Λίντα γρήγορα προσαρμόστηκε στη ζωή ως σύντροφος γκάνγκστερ, με ακριβά ρούχα, σαμπάνια και νύχτες στα πιο δημοφιλή κλαμπ.

«Οι γυναίκες φορούσαν γούνες και ήταν όλες φορτωμένες με διαμάντια, ενώ οι άνδρες έμοιαζαν σαν να είχαν βγει από ταινία με γκάνγκστερ», θυμάται. «Σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια εκπληκτική ζωή και τελικά μετακόμισα μαζί του». Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά και έζησε για σχεδόν μία δεκαετία στο σπίτι του στο ανατολικό Λονδίνο. Ενώ η Λίντα απολάμβανε την οικογενειακή ζωή και τις νύχτες με σαμπάνια, ο σύζυγός της πλήρωνε για όλα αυτά μέσα από μια σειρά ληστειών υψηλού ρίσκου.

Το 1978 ο Μίκι Κάλβεϊ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τη Flying Squad, την επίλεκτη ένοπλη μονάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια μιας ληστείας. Η Λίντα ήταν πεπεισμένη ότι η δολοφονία του ήταν παράνομη.

Η απώλειά του την άφησε βυθισμένη στη θλίψη και την οργή, χωρίς σύντροφο και χωρίς οικονομικό στήριγμα για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Τότε αποφάσισε ότι μια συνηθισμένη, νομοταγής ζωή δεν ήταν πλέον επιλογή και έκανε τα πρώτα της βήματα προς την εγκληματική δράση. Στην πραγματικότητα, όμως, είχε ήδη αρχίσει να μαθαίνει τα «μυστικά» των ληστειών μήνες νωρίτερα. Ενώ ετοίμαζε τσάι και σάντουιτς για την ομάδα του Μίκι, που συζητούσε τα σχέδιά της στην κουζίνα της, άρχισε να αντιλαμβάνεται πώς λειτουργούσαν οι ληστείες.

Η ίδια διηγείται ότι η μητέρα της είχε ξεκινήσει να πουλά περούκες. Έτσι, όταν ένα από τα μέλη της συμμορίας, που ήταν φαλακρό, τη ρώτησε αν θα μπορούσε να του βρει μία, η Λίντα άρχισε να προμηθεύεται περούκες και μουστάκια, λέγοντας στη μητέρα της ότι είχε ξεκινήσει ερασιτεχνικό θέατρο.

Ξεκίνησε ως οδηγός διαφυγής και στη συνέχεια άρχισε να συμμετέχει στις ίδιες τις ληστείες. «Έβγαζα περίπου 20.000 λίρες. Ήταν πολλά χρήματα. Αλλά όταν το έκανα, μεταμορφώθηκα σε έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο», λέει. Η πορεία αυτή σταμάτησε όταν συνελήφθη. Όπως θυμάται, ένας αστυνομικός την έριξε στο πάτωμα και της έβαλε ένα όπλο στο πρόσωπο. «Τότε επανήλθα στον εαυτό μου και σκέφτηκα: Θεέ μου, τι έχω κάνει;»

Το 1986 καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή της σε σειρά ληστειών ταχυδρομείων. Ο δικαστής χαρακτήρισε τις ληστείες «αδίστακτες», ενώ στο δικαστήριο ακούστηκε ότι η Λίντα είχε ψεκάσει ανθρώπους με αμμωνία, ουσία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά χημικά εγκαύματα.

Εξέτισε τη μισή ποινή της και στη φυλακή ήρθε αντιμέτωπη με ορισμένες από τις πιο διαβόητες γυναίκες κρατούμενες της Βρετανίας. Στο Κόκχαμ Γουντ συγκρούστηκε με τη Μάιρα Χίντλι, μία από τις διαβόητες δολοφόνους των Μαπρς. «Τη χαστούκισα στο πρόσωπο την πρώτη φορά που την είδα», λέει, επειδή τη βρήκε να τραγουδά ενώ σκεφτόταν τα παιδιά που είχε σκοτώσει.

Μετά από τέσσερα χρόνια αποφυλακίστηκε και αποφάσισε ότι δεν θα ξαναέβλεπε ποτέ το εσωτερικό κελιού. Μαζί με την αδελφή της δημιούργησε επιχείρηση με είδη διακόσμησης και προσπάθησε να ξαναβάλει τη ζωή της σε τάξη. Ωστόσο, η απομάκρυνση από τον κόσμο του εγκλήματος αποδείχθηκε δύσκολη. Η σχέση της με τον ληστή Ρόνι Κουκ την έφερε ξανά στο προσκήνιο. Όπως και η ίδια, ο Κουκ είχε φυλακιστεί και πλησίαζε στο τέλος της ποινής του.

How an East End housewife transformed into one of Britain’s deadliest female gangsters: New On The Case podcast on the rise and fall of The Black Widow https://t.co/IwrLmuCywB — Daily Mail (@DailyMail) October 5, 2026

Την ημέρα της αποφυλάκισής του, η Λίντα τον παρέλαβε και τον πήγε στο σπίτι της. Εκεί, όπως περιγράφει, βρήκαν έναν ένοπλο άνδρα με καλυμμένο πρόσωπο. Ο άνδρας πυροβόλησε τον Κουκ και στη συνέχεια η Λίντα έτρεξε έξω, φωνάζοντας για βοήθεια.

Αρχικά οδηγήθηκε στην αστυνομία ως μάρτυρας. Δύο ημέρες αργότερα, όμως, οι αρχές πήγαν στο σπίτι της κόρης της όπου φιλοξενούνταν και της ανακοίνωσαν ότι την κατηγορούσαν για τη δολοφονία του Ρόνι Κουκ.

Η Λίντα αρνήθηκε πάντοτε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη δολοφονία. Παρ’ όλα αυτά, το 1991 κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκισης. Στη δίκη στο Old Bailey, οι ένορκοι άκουσαν ότι είχε πληρώσει τον εκτελεστή Ντάνιελ Ρις με 10.000 λίρες για τη δολοφονία, επειδή είχε ερωτική σχέση με άλλον άνδρα. Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Ρις έκανε πίσω την τελευταία στιγμή και η Λίντα φέρεται να ανάγκασε τον Κουκ να γονατίσει πριν τον πυροβολήσει, κάτι που η ίδια εξακολουθεί να αρνείται.

Καταδικάστηκε μαζί με τον Ντάνι Ρις, τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε μέσα στη φυλακή. Η ιστορία αυτή της χάρισε το προσωνύμιο «Μαύρη Χήρα», καθώς κυκλοφόρησαν φήμες ότι οι άνδρες με τους οποίους είχε σχέση κατέληγαν είτε νεκροί είτε στη φυλακή.

Συνολικά, η Λίντα Κάλβεϊ πέρασε 22 χρόνια πίσω από τα κάγκελα και άλλαξε 14 διαφορετικές φυλακές. Εκείνη που κάποτε θεωρούνταν μία από τις πιο διαβόητες γυναίκες γκάνγκστερ της Βρετανίας ζει πλέον μια ήσυχη ζωή, είναι γιαγιά οκτώ εγγονιών και έχει γίνει συγγραφέας.