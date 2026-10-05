Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο Χονγκ Κονγκ για ένα κοστούμι, επισκεπτόμενος το Sam’s Tailor, το ιστορικό ραφείο όπου έχουν περάσει από τον Κάρολο και την Ελισάβετ Β΄ μέχρι την Νταϊάνα και διεθνείς πολιτικοί και celebrities.

Ο ιδιοκτήτης του ιστορικού ραφείου αποκάλυψε ότι η σχέση του με την ελληνική τέως βασιλική οικογένεια ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια και έχει πλέον συμπληρώσει 27 χρόνια με τον ίδιο τον Παύλο.

Η συνάντησή τους καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο ιδιοκτήτης του Sam’s Tailor, ο οποίος μίλησε για τη γνωριμία του με τον πατέρα του Παύλου, βασιλιά Κωνσταντίνο, αλλά και για τις προσωπικές στιγμές που έχουν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Είναι τιμή, προνόμιο και μεγάλη μου χαρά να καλωσορίσω για άλλη μια φορά την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, τον Πρίγκιπα Παύλο της Ελλάδας, στο Sam’s Tailor», αναφέρει αρχικά.

Στη συνέχεια περιγράφει πώς, όταν ήταν ακόμη παιδί, βρέθηκε μαζί με τον πατέρα του σε μια δοκιμή κοστουμιού για τον πατέρα του Παύλου, σε ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ.

«Γνώρισα τον πατέρα του, τον βασιλιά, όταν ήμουν ακόμη σε παιδική ηλικία. Ο πατέρας μου με είχε πάρει μαζί του για τη δοκιμή του κοστουμιού τους στην προεδρική σουίτα ενός ξενοδοχείου, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ξενοδοχείο», λέει χαρακτηριστικά.

Από εκείνη την πρώτη γνωριμία πέρασαν αρκετές δεκαετίες. Ο ίδιος αναφέρει ότι γνωρίζει τον Παύλο Ντε Γκρες εδώ και 27 χρόνια, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η σχέση τους δεν περιορίστηκε στις επαγγελματικές συναντήσεις στο ραφείο.

«Στη συνέχεια, στάθηκα τυχερός να γνωρίζω τον Παύλο για 27 χρόνια πλέον, κάνοντας ακόμα και πάρτι μαζί του σε κλαμπ. Αλλά τώρα είμαστε πια ηλικιωμένοι άντρες, οπότε μένουμε απλά στο να φτιάχνουμε κοστούμια ο ένας για τον άλλο», αναφέρει με χιουμοριστική διάθεση.

Η σύντομη συνομιλία τους ολοκληρώνεται με τον Παύλο να τον ευχαριστεί για την υποδοχή και τον ιδιοκτήτη του ραφείου να τον καλωσορίζει ξανά.

Από το 1957 στο διεθνές jet set

Το Sam’s Tailor βρίσκεται στο Tsim Sha Tsui του Kowloon, στη Nathan Road, και λειτουργεί στο ίδιο σημείο από το 1957. Ιδρυτής του ήταν ο Narindas «Sam» Melwani, μετανάστης από την Ινδία, ο οποίος δημιούργησε την οικογενειακή επιχείρηση σε μια περίοδο κατά την οποία το Χονγκ Κονγκ διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με τη Βρετανία.

Οι πρώτες μεγάλες παραγγελίες συνδέθηκαν με τους Βρετανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια το ραφείο πέρασε σταδιακά στον χώρο της υψηλής ραπτικής ανδρικών κοστουμιών.

Στο πέρασμα των δεκαετιών, το όνομα του Sam’s Tailor συνδέθηκε με ένα εντυπωσιακό διεθνές πελατολόγιο. Στη λίστα που παρουσιάζει η ίδια η επιχείρηση περιλαμβάνονται ο Κάρολος Γ΄, η Ελισάβετ Β΄, ο πρίγκιπας Φίλιππος και η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και πολιτικοί όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Τζορτζ H. W. Μπους, η Μάργκαρετ Θάτσερ και ο Τόνι Μπλερ.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν περάσει επίσης από το ραφείο αναφέρονται ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Μάικλ Τζάκσον, η Ναόμι Κάμπελ, ο Ράσελ Κρόου, ο Μπρούνο Μαρς και η Κάιλι Μινόγκ.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που έκαναν το Sam’s Tailor ιδιαίτερα γνωστό είναι η δυνατότητα κατασκευής ενός bespoke κοστουμιού μέσα σε περίπου 24 ώρες. Η συγκεκριμένη πρακτική συνδέθηκε με τους ταξιδιώτες που έφταναν στο Χονγκ Κονγκ για λίγες μόνο ημέρες και χρειάζονταν ένα κοστούμι χωρίς να μπορούν να περιμένουν τον χρόνο που απαιτεί συνήθως μια παραγγελία στα μέτρα του πελάτη.

Η επιχείρηση εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της οικογένειας Melwani, με την τρίτη γενιά να έχει αναλάβει πλέον ενεργό ρόλο στη λειτουργία και την προβολή της.