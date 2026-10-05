Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Σε μια συμβολική και ουσιαστική στρατιωτική καμπή προχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, εξοντώνοντας υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X, συμπίπτοντας χρονικά με τη συμπλήρωση ακριβώς τριών ετών από την πολύνεκρη επίθεση που συγκλόνισε τη Μέση Ανατολή και άλλαξε τις ισορροπίες στην περιοχή.

Ο εξοντωθείς ήταν επικεφαλής της επίλεκτης μονάδας Νουκμπά, η οποία είχε ηγηθεί της διείσδυσης στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι ένοπλες δυνάμεις σημειώνουν πως η εξουδετέρωσή του αποτελεί βαρύ πλήγμα για τις εναπομείνασες δομές της οργάνωσης.

Η μονάδα «Νουκμπά» είναι μια επίλεκτη μονάδα κομάντο του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς και πιστεύεται ότι ηγήθηκε της επίθεσης στο Ισραήλ. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου τρομοκρατικής επίθεσης.

Το Ισραήλ αντέδρασε με στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στην πυκνοκατοικημένη παράκτια ζώνη.

Ο διοικητής, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα, ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών και εργαζόταν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της Χαμάς, ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωση του. Αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τεχνικά, η εκεχειρία ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές οι οποίες όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν μέλη της Χαμάς.

Επίσης σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από τρία χρόνια.

«Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε αιχμάλωτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θα τους πιάσουμε, όπως πιάσαμε και άλλους. Μέρα με τη μέρα, εκδικούμαστε αυτούς τους απεχθείς δολοφόνους».