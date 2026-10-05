Σε μια συμβολική και ουσιαστική στρατιωτική καμπή προχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, εξοντώνοντας υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X, συμπίπτοντας χρονικά με τη συμπλήρωση ακριβώς τριών ετών από την πολύνεκρη επίθεση που συγκλόνισε τη Μέση Ανατολή και άλλαξε τις ισορροπίες στην περιοχή.

Ο εξοντωθείς ήταν επικεφαλής της επίλεκτης μονάδας Νουκμπά, η οποία είχε ηγηθεί της διείσδυσης στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι ένοπλες δυνάμεις σημειώνουν πως η εξουδετέρωσή του αποτελεί βαρύ πλήγμα για τις εναπομείνασες δομές της οργάνωσης.

🔴ELIMINATED: Ibrahim Mustafa Suleiman Abu Oweimer, a Nukhba platoon commander in Hamas’ military wing. The terrorist infiltrated Israeli territory during the October 7 Massacre. Recently he advanced attacks against Israeli civilians & IDF troops and operated to restore Hamas’ capabilities, in systematic violation of the ceasefire. The terrorist was eliminated in Gaza in order to remove the threat he posed. — Israel Defense Forces (@IDF) October 5, 2026

Η μονάδα «Νουκμπά» είναι μια επίλεκτη μονάδα κομάντο του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς και πιστεύεται ότι ηγήθηκε της επίθεσης στο Ισραήλ. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου τρομοκρατικής επίθεσης.



Το Ισραήλ αντέδρασε με στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στην πυκνοκατοικημένη παράκτια ζώνη.



Ο διοικητής, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα, ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών και εργαζόταν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της Χαμάς, ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωση του. Αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.



Τεχνικά, η εκεχειρία ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές οι οποίες όπως ισχυρίζεται, στοχεύουν μέλη της Χαμάς.



Επίσης σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από τρία χρόνια.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today at the State Memorial Ceremony for those who fell in the October 7 massacre, and for the heroism: "Your grief is the nation’s grief. I know what a void has been torn within you. Everything reminds us of our loved ones: The empty chair at the table. A favorite food. A touching song. We will cherish the memory of each and every one of the fallen. In their name and for their sake, we will continue to strike our enemies, unceasingly strengthen our state, and build our homeland from generation to generation. We will embrace those injured in body and soul – we will embrace them with a prayer rising from the depths of our hearts that they may find solace and healing." Full remarks >> https://t.co/LhrQIFRWFD — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 5, 2026

«Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε αιχμάλωτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Θα τους πιάσουμε, όπως πιάσαμε και άλλους. Μέρα με τη μέρα, εκδικούμαστε αυτούς τους απεχθείς δολοφόνους».