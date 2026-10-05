Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζονται να μοιραστούν τη σκηνή του NOX αυτόν τον χειμώνα, ανακοινώνοντας την πρεμιέρα τους για τις 6 Νοεμβρίου μέσα από ένα εξαιρετικά καλοδουλεμένο βίντεο που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Για όσους παρακολουθούν τη διεθνή pop κουλτούρα, η αισθητική και το σενάριο του promo clip φάνηκαν αμέσως οικεία, καθώς παραπέμπουν ευθέως στο εμβληματικό βίντεο κλιπ «Telephone» της Lady Gaga και της Beyoncé από το 2010.

Δηλητήριο, κάμερες ασφαλείας και μια «εγκληματική» συνεργασία

Στο βίντεο της ανακοίνωσης, οι δύο Ελληνίδες σταρ βρίσκονται σε ένα άδειο εστιατόριο, όπου μαγειρεύουν η μία για την άλλη. Η ένταση ανεβαίνει όταν προσθέτουν στα κρυφά «δηλητήριο» και επικίνδυνα υλικά στα πιάτα, παρακολουθώντας η μία τις κινήσεις της άλλης μέσα από κάμερες ασφαλείας – ένα μοτίβο που θυμίζει έντονα τη σκηνή του diner στο βίντεο της Lady Gaga.

Το pop art μοντάζ, τα έντονα γκρο πλαν και τα σύμβολα κινδύνου (όπως η νεκροκεφαλή) ενισχύουν αυτή την camp ατμόσφαιρα «εγκλήματος». Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, οι δύο τραγουδίστριες μετανιώνουν για ότι έκαναν αφήνουν το φαγητό στην άκρη και προτιμούν να τσουγκρίσουν τα ποτήρια τους με κρασί, σφραγίζοντας έτσι τη «συνενοχή» και τη συνεργασία τους στη σκηνή του NOX.