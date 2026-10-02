Ύστερα από τρία χρόνια επιθέσεων από τον ισραηλινό στρατό, οι οποίες έχουν σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες και έχουν εκτοπίσει βίαια σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό, οι άνθρωποι στη Γάζα παραμένουν εγκλωβισμένοι σε άθλιες και διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς τα μέσα για να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους.

Παρά τη λεγόμενη εκεχειρία που συμφωνήθηκε πριν από έναν χρόνο, άνθρωποι εξακολουθούν να σκοτώνονται και να τραυματίζονται σε συχνές επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων: σχεδόν 1.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη εφαρμογής της εκεχειρίας, ενώ συνολικά περισσότεροι από 74.000 έχουν σκοτωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς η γενοκτονία συνεχίζεται.

Ο Δρ. Mohammed Salha, διευθυντής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ (PNGO), οργάνωσης-εταίρου της ActionAid στη Γάζα, δήλωσε:



«Αυτό που αποκαλείται εκεχειρία στην πραγματικότητα δεν είναι εκεχειρία. Οι άνθρωποί μας εξακολουθούν να ζουν χωρίς ασφάλεια, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς τα βασικά αγαθά, χωρίς βασικά δικαιώματα. Για περισσότερα από τρία χρόνια, αυτή η επίθεση έχει καταστρέψει σπίτια, μέσα βιοπορισμού και βασικές υπηρεσίες… Η Γάζα χρειάζεται κάτι περισσότερο από την επιβίωση. Χρειάζεται ασφάλεια. Χρειάζεται ανάκαμψη. Χρειάζεται ανοικοδόμηση και δικαιοσύνη».



Καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας, οι Παλαιστίνιοι και οι Παλαιστίνιες στριμώχνονται σε μια ολοένα μικρότερη έκταση γης, αναγκασμένοι να ζουν σε υπερπλήρεις σκηνές ή καταφύγια, ανάμεσα στα ερείπια της προηγούμενης ζωής τους και σε περίπου 61 εκατομμύρια τόνους μπάζων. Οι άνθρωποι στερούνται τα πιο βασικά, από φάρμακα μέχρι κατάλληλα καταλύματα, καθώς οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να εμποδίζουν συστηματικά την είσοδο προμηθειών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών ανοικοδόμησης, χωρίς τα οποία κάθε μορφή ανάκαμψης είναι αδύνατη.



Οι οργανώσεις-εταίροι της ActionAid στη Γάζα προειδοποιούν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα, καθώς οι υπηρεσίες μητρικής υγείας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένες και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης αυξάνουν τον κίνδυνο έμφυλης βίας.

Η Anwar, συντονίστρια προγραμμάτων στην Wefaq Society for Women and Child Care, οργάνωση-εταίρο της ActionAid στη Γάζα, δήλωσε:



«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική και εξαιρετικά ασταθής. Ζώντας χωρίς ασφάλεια, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους έμφυλης βίας, παρενόχλησης και εκμετάλλευσης. Οι γυναίκες και τα κορίτσια δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε νερό, τουαλέτες και είδη ατομικής υγιεινής για την περίοδο. Οι γυναίκες περπατούν μεγάλες αποστάσεις για να μαζέψουν νερό και για να λάβουν υπηρεσίες υγείας. Ο εκτοπισμός σημαίνει για τις γυναίκες [καμία] ιδιωτικότητα, αξιοπρέπεια ή ασφαλείς χώρους. Πάνω απ’ όλα, ο εκτοπισμός έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική ευημερία των γυναικών και των κοριτσιών. Οι γυναίκες και τα κορίτσια χρειάζονται ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη, τροφή, νερό, προστασία και αξιοπρέπεια — όχι απλώς επιβίωση… χρειαζόμαστε πραγματικά μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα πριν από τον χειμώνα».



Το προσωπικό της Al-Awda Health and Community Association, οργάνωσης-εταίρου της ActionAid στη Γάζα, ανέφερε ότι ο αριθμός των εγκύων που εμφανίζουν επιπλοκές αυξάνεται ως αποτέλεσμα των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.



Ο Ahmed Mohanna, υπεύθυνος προγραμμάτων της Al-Awda, δήλωσε:



«Παρατηρούμε σημαντική αύξηση των γυναικών που αναζητούν μαιευτική και γυναικολογική φροντίδα λόγω αποβολής, απειλούμενης αποβολής, αιμορραγίας κατά την εγκυμοσύνη, υπέρτασης, σοβαρής αναιμίας και άλλων παθήσεων. Η αύξηση αυτή συνδέεται στενά με τις εξαιρετικά δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα, όπως ο υποσιτισμός, το έντονο ψυχολογικό στρες, η περιορισμένη πρόσβαση σε προγεννητική φροντίδα λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων και άλλων εμποδίων, η έλλειψη βασικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων, καθώς και η καθυστερημένη πρόσβαση σε κέντρα υγείας».



Η ActionAid και οι τοπικές οργανώσεις-εταίροι της ζητούν πραγματική εκεχειρία στη Γάζα που θα προστατεύει ουσιαστικά τους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες, τον τερματισμό της παράνομης κατοχής από το Ισραήλ και την άρση όλων των περιορισμών στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, ώστε οι προμήθειες να μπορούν να παραδίδονται ανεμπόδιστα και σε επαρκή κλίμακα.



Η Riham Jafari, συντονίστρια συνηγορίας και επικοινωνίας της ActionAid Παλαιστίνης, δήλωσε:

«Ο κόσμος δεν πρέπει να κανονικοποιήσει όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Η γενοκτονία δεν έχει τελειώσει: κάθε μέρα οι Παλαιστίνιοι και οι Παλαιστίνιες αναγκάζονται να επιβιώνουν σε συνθήκες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν παρά μόνο αβίωτες. Ποτέ δεν υπήρξε πραγματική εκεχειρία στη Γάζα· αντίθετα, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να σκοτώνει και να τραυματίζει εκατοντάδες ανθρώπους, ακολουθώντας μια στρατηγική θανάτου, εκδίωξης και αποικιακής κυριαρχίας. Και στη Δυτική Όχθη, η ζωή γίνεται ολοένα πιο αβίωτη για τους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες, που αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα βίας τόσο από Ισραηλινούς στρατιώτες όσο και από εποίκους με κρατική στήριξη, μαζικούς εκτοπισμούς και ολοένα περισσότερους περιορισμούς στην ελευθερία μετακίνησής τους.



Η ατιμωρησία πρέπει να τελειώσει. Είναι καιρός οι τρίτες χώρες να επιβάλουν πραγματικές συνέπειες για τις επανειλημμένες και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τον ισραηλινό στρατό: αυτό σημαίνει τερματισμό κάθε πώλησης όπλων στην ισραηλινή κυβέρνηση και επιβολή κυρώσεων. Πρέπει να υπάρξει πλήρης λογοδοσία και δικαιοσύνη για όλες τις θηριωδίες που έχουν διαπραχθεί».



Η Anwar πρόσθεσε: «Η Γάζα συγκλόνισε την ανθρωπιά όλου του κόσμου. Οι λαοί ύψωσαν τη φωνή τους, αρνούμενοι τη γενοκτονία, όμως οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες τους τούς απογοήτευσαν.

Το μήνυμά μας είναι: συνεχίστε να απαιτείτε δικαιοσύνη για τον παλαιστινιακό λαό και συνεχίστε να λέτε όχι στη γενοκτονία. Συνεχίστε να υψώνετε τη φωνή σας και να απαιτείτε από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλιά σας να σταθούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε μέσο για να τερματιστεί η παράνομη κατοχή και ο αποκλεισμός και να επιτευχθεί ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό».