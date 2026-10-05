Με τη φράση «Πώς είναι αντισυστημική; Έλεος», η Λιάνα Κανέλλη απέρριψε τον χαρακτηρισμό για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε μια παρέμβαση με αιχμές, ειρωνεία και αναφορά ακόμη και στον Ηλία Κασιδιάρη. Στο στόχαστρό της βρέθηκαν τόσο η πολιτική διαδρομή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας όσο και η σχέση του κόμματός της με την Αριστερά.

Μιλώντας στο Action 24, η Λιάνα Κανέλλη κλήθηκε να τοποθετηθεί για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την αναφορά της ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανήκει στην Αριστερά. Η απάντησή της επικεντρώθηκε στην αντισυστημικότητα, την οποία αμφισβήτησε ευθέως.

«Είναι σαν να εννοείτε ότι ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός»

Η Λιάνα Κανέλλη αντέδρασε έντονα στον χαρακτηρισμό, κάνοντας μια σύγκριση ως προς τη χρήση του όρου:

«Ε, τώρα, όταν το λέτε, είναι σαν να εννοείτε ότι ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός. Το ίδιο πράγμα είναι. Με κοροϊδεύετε; Πώς είναι αντισυστημική; Έλεος».

Στη συνέχεια επικαλέστηκε τη θητεία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην προεδρία της Βουλής και την κοινοβουλευτική στήριξη που, όπως υποστήριξε, είχε λάβει.

«Ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει και πρόεδρος της Βουλής με ψήφο όλων των κομμάτων εκτός του ΚΚΕ; Από πού είναι αντισυστημική;», διερωτήθηκε.

Το «εργόχειρο» και η αριστεροχειρία

Η επίθεση συνεχίστηκε με ένα λογοπαίγνιο για την Αριστερά και τον τρόπο λειτουργίας της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μόνη της είπε ότι είναι προσωπικό εργόχειρο το κόμμα της», ανέφερε η Λιάνα Κανέλλη και πρόσθεσε:

«Τώρα, αν κεντάει με το αριστερό το κόμμα της και το εργόχειρό της, αυτό είναι δικό της θέμα. Αλλά έχει σχέση με την αριστεροχειρία ως χρήση, όχι ως ιδεολογία».

Με αυτή τη διατύπωση, αμφισβήτησε και την αριστερή πολιτική ταυτότητα που αποδίδεται στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για τον Τσίπρα: «Ποιος έφτιαξε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;»

Στο τέλος της συζήτησης για τις πολιτικές ισορροπίες, η Λιάνα Κανέλλη ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στις επόμενες εκλογές.

Η ίδια έδωσε μικρή σημασία στην κατάταξη των κομμάτων και στα ενδεχόμενα κυβερνητικά σχήματα, εφόσον, όπως είπε, δεν προκύπτει ανατροπή του συστήματος ή θεμελιώδεις αλλαγές σε αυτό.

«Ουδείς τις επαγγέλλεται. Συμφωνούν στο ΝΑΤΟ, συμφωνούν στην ΕΕ», ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτική στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και της οικονομίας.

Οι αναφορές της στον πρώην πρωθυπουργό έγιναν ακόμη πιο αιχμηρές όταν η συζήτηση έφτασε στους πλειστηριασμούς.

«Ποιος έφτιαξε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς; Ο Τσίπρας! Εγώ τους έφτιαξα;», είπε, ενώ του απέδωσε ευθύνη και για την ένταξη της χώρας στο χρηματιστήριο ενέργειας.

Η θέση της ήταν ότι το κριτήριο δεν είναι ποιος θα βρεθεί δεύτερος ή τρίτος στις κάλπες, αλλά ποιες πολιτικές δεσμεύεται να αλλάξει. Σε αυτή τη βάση στήριξε τόσο την επίθεσή της στη Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα.