Πόσες φορές έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή σας αν είχατε πάρει μια διαφορετική απόφαση; Αν είχατε ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, είχατε μείνει σε μια άλλη πόλη ή είχατε επιλέξει διαφορετικά τον άνθρωπο που θα μοιραζόσασταν τη ζωή σας; Το Dark Matter παίρνει αυτή την τόσο ανθρώπινη σκέψη και τη μετατρέπει σε ένα καθηλωτικό sci-fi thriller στο Apple TV+.

Η σειρά ακολουθεί τον Jason Dessen, έναν καθηγητή Φυσικής, ο οποίος ζει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του. Όλα αλλάζουν, όμως, όταν μια μυστηριώδης απαγωγή τον οδηγεί σε μια πραγματικότητα που μοιάζει με τη δική του, αλλά δεν είναι η δική του ζωή. Και κάπου εκεί αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι.

Ο Jason βρίσκεται αντιμέτωπος με διαφορετικές εκδοχές του κόσμου αλλά και του ίδιου του εαυτού του, σε ένα ταξίδι όπου η επιστήμη συναντά την αγωνία, την ταυτότητα και την ανθρώπινη ανάγκη να διορθώσουμε τις επιλογές του παρελθόντος.

Το Dark Matter, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Blake Crouch, δεν στηρίζεται μόνο στο εντυπωσιακό concept των παράλληλων πραγματικοτήτων. Αυτό που το κάνει πραγματικά ενδιαφέρον είναι το συναισθηματικό του υπόβαθρο: η ερώτηση για το αν υπάρχει τελικά μία «σωστή» εκδοχή της ζωής μας -και τι θα ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε για να την ξαναβρούμε.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Joel Edgerton, ενώ μαζί του εμφανίζονται οι Jennifer Connelly και Alice Braga. Η σειρά συνδυάζει μυστήριο, επιστημονική φαντασία και ψυχολογικό θρίλερ, κρατώντας τις απαντήσεις όσο χρειάζεται μακριά από τον θεατή.

Και όσο η ιστορία προχωρά, το ερώτημα αλλάζει: δεν είναι πλέον ποια πραγματικότητα είναι αληθινή, αλλά ποια ζωή αξίζει πραγματικά να επιλέξεις.

*Εξωτερική φωτογραφία @Apple TV+