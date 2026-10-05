Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των auditions, το GNTM 7 περνά, απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην πιο καθοριστική του φάση: το Bootcamp!

Οι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν καλούνται τώρα να αναμετρηθούν σε δύο υψηλών απαιτήσεων δοκιμασίες, διεκδικώντας μία θέση στον διαγωνισμό.





Με φόντο το βιομηχανικό σκηνικό των Ναυπηγείων του Σκαραμαγκά, οι συμμετέχοντες καλούνται να μπουν στον ρόλο του «εργάτη» και να φωτογραφηθούν «χτίζοντας» το μέλλον τους με τα ίδια τους τα χέρια. Η αυτοπεποίθηση, η πυγμή και ο δυναμισμός, που θα επιδείξουν, θα κάνουν τη διαφορά και θα κρίνουν για ποιους το ταξίδι του GNTM 7 θα συνεχιστεί και για ποιους θα ολοκληρωθεί πρόωρα.

Η τελική μάχη θα δοθεί σε μια εντυπωσιακή high fashion πασαρέλα, όπου οι υποψήφιοι καλούνται να αναδείξουν τις δημιουργίες των καταξιωμένων σχεδιαστών Γιάννη Λάσκου και Γιώργου Παπαδόγαμβρου. Καθοριστική είναι η παρουσία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Ζενεβιέβ Μαζαρί, οι οποίες τους καθοδηγούν στις εντατικές πρόβες, προετοιμάζοντάς τους για τη μεγάλη βραδιά.



Η αυλαία του Bootcamp πέφτει με μια λαμπερή εκδήλωση γεμάτη στυλ, υψηλή ραπτική και ξεχωριστούς καλεσμένους. Εκεί, η κριτική επιτροπή καλείται να πάρει τις πιο δύσκολες αποφάσεις. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες των υποψηφίων και θα αποφασίσουν ποιοι διαθέτουν όλα όσα χρειάζονται και αξίζουν μια θέση στο φετινό GNTM.

GNTM 7| Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο Δευτέρα 5/10