Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Άνθρωποι που ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτοί είναι οι ήρωες του «Ντέρτι», της νέας σειράς του ΑΝΤ1, που έρχεται απόψε στις 22:30, σε νέο ραντεβού, για να καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης, το βάθος των χαρακτήρων και τη κινηματογραφική εικόνα της.

Με ένα δυνατό cast, συγκλονιστικές ερμηνείες και ανατρεπτικές στιγμές, το «Ντέρτι» θα συναντήσει την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής, που δεν έχει γίνει απλά μια φωτογραφία.

Τα χρώματα, τα ρούχα, τα σκηνικά, η μουσική, και η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των ‘80s επιστρέφουν για να γίνουν ξανά ο κόσμος που μέσα του θα γεννηθεί μία δυνατή ιστορία.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 – Επεισόδιο 7

Ο Άρης βάζει τη Στέλλα πάνω από όλα:

Η Στέλλα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού όταν ο Γιάννης καταφέρνει να την εντοπίσει και να επικοινωνήσει μαζί της, προκαλώντας πανικό και ερωτήματα για το πώς διέρρευσε η διαμονή της. Από την άλλη, η ελπίδα να ομολογήσει εκείνος, ώστε αυτή να γλιτώσει από τις κατηγορίες και να απεγκλωβιστεί από τη συμφωνία, την οδηγούν στο να σκέφτεται σοβαρά μια συνάντηση μαζί του.

Ο Άρης συνεχίζει να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τον Χρήστο, πιέζοντας διακριτικά για απαντήσεις γύρω από την επίθεση στο ΝΤΕΡΤΙ. Η αντίδραση του Χρήστου κρύβει πολλούς κινδύνους.

Ο Μιχάλης, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα στο σπίτι του, αποκαλύπτει στους γονείς του τη σχέση του με τη Ρένα.

Μια αναπάντεχη εξέλιξη οδηγεί τον Πασχάλη σε προσωπικά διλήμματα που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις σχέσεις του με τον Αλέκο, αλλά και με τη Βούλα.

Καθώς οι υποψίες βαθαίνουν, ο ίδιος ο Αλέκος φαίνεται να κινείται παρασκηνιακά, προσπαθώντας να ελέγξει τις εξελίξεις.

Τρεις μέρες μετά, σε μια φαινομενικά χαρούμενη συγκέντρωση, όλοι όσοι θα είναι παρόντες, θα βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή…

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη, Γιώργος Σεϊταρίδης και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης