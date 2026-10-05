Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται σε νέο ραντεβού από σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Η Λευκή επέστρεψε αποφασισμένη να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους.

Μπήκε στο αρχοντικό τους, έκρυψε την πραγματική τους ταυτότητα και τις πραγματικές της προθέσεις, και ορκίστηκε να τους καταστρέψει έναν-έναν, αφήνοντας τελευταίο τον Μάρκο.

Μόνο που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η φωτιά στις αποθήκες θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον θάνατο και θα γίνει η αφορμή για να αρχίσουν να αποκαλύπτονται αλήθειες που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει. Ο Μάρκος θα βρεθεί μπροστά σε στοιχεία που κλονίζουν όσα ήξερε για την ίδια του την οικογένεια, ενώ η Λευκή θα μάθει ποιος ήταν πραγματικά εκείνος που την καταδίκασε να πεθάνει αβοήθητη.

Την ίδια στιγμή, ο Σκλίβας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ανελέητου κυνηγητού, η Μαριγώ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της με κάθε κόστος και πρόσωπα από το παρελθόν αρχίζουν να συνδέονται με τρόπους που κανείς δεν είχε φανταστεί.

Κι ενώ ο κλοιός γύρω από τη Λευκή στενεύει, ο Μάρκος της κάνει μια πρόταση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Μπορεί η Λευκή να συνεχίσει την εκδίκησή της όταν ο έρωτας μπαίνει ανάμεσα σε εκείνη και το σχέδιό της;

Τι θα κάνει ο Μάρκος, όταν ανακαλύψει μέχρι πού είναι ικανή να φτάσει η ίδια του η οικογένεια;

Ποιος γνωρίζει την αλήθεια για όσα συνέβησαν πριν από 15 χρόνια, και γιατί κάποιοι φοβούνται τόσο πολύ μήπως αποκαλυφθεί;

Τι θα συμβεί όταν αποκαλυφθεί το πραγματικό παρελθόν της Λευκής;

Στο «Κρίνο & Αγκάθι», κάθε αλήθεια που έρχεται στο φως γεννά έναν νέο κίνδυνο. Και στην Πλατανιά, το παρελθόν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη…

Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Ο Σκλίβας μετανιωμένος σώζει τη Λευκή από τη φωτιά στην αποθήκη των Αρβανιταίων και, πριν εξαφανιστεί, της αποκαλύπτει πως αυτός που την κλείδωσε μέσα για να πεθάνει αβοήθητη ήταν ο Θωμάς. Στο μεταξύ, οι καμπάνες ξεσηκώνουν όλο το χωριό. Ο Μάρκος βρίσκει τη Λευκή ημιλιπόθυμη και τη μεταφέρει στην κλινική, ενώ ο Θωμάς, διαλυμένος από τις τύψεις, κρύβεται στο αρχοντικό, με τη Μαριγώ να αναλαμβάνει να τον προστατεύσει. Καθώς η χωροφυλακή επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον Σκλίβα και η Φρόσω αγωνιά για τον γιο της, ο Παναγής αρχίζει να υποψιάζεται πως όντως μπορεί να εμπλέκονται οι γιοι του στον θάνατο του ξυλέμπορα. Η Λευκή από την άλλη αρνείται να εμπιστευτεί τον Μάρκο και συγκρούεται μαζί του για τη μάνα και τον αδελφό του, ενώ η Δέσποινα κατορθώνει πάλι να τρυπώσει και να τη δει, τη στιγμή που η Μαριγώ αποφασίζει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Κι ενώ μια συνάντηση μεταξύ Γεροδήμου και Λαμπρινής δείχνει πως μοιράζονται ένα άγνωστο σε μας παρελθόν, ο Μάρκος, καθοδηγημένος από τον Μήτρο, βρίσκει τον Σκλίβα και του ορμά. Εκείνος, όμως, του αποκαλύπτει αλήθειες που δεν μπορεί και δεν θέλει να ακούσει…