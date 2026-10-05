Την σύντομη παρουσία του στον Παναθηναϊκό θυμήθηκε ο Άλφα Ντιαλό. Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε στη «Denver Post» για την συμφωνία με τους «πράσινους» που δεν προχώρησε ποτέ.

Ο Ντιαλό ανέφερε πως, μετά την πρόσληψη του Δημήτρη Πρίφτη, το νέο τεχνικό επιτελείο έκρινε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος για το επίπεδο της EuroLeague.

Η πρόταση που του έγινε ήταν να παραχωρηθεί δανεικός για την πρώτη χρονιά του συμβολαίου του, κάτι που ο ίδιος δεν αποδέχθηκε. Έτσι ο Παναθηναϊκός προτίμησε τελικά να τον αποζημιώσει χωρίς εκείνος να φορέσει ποτέ τη φανέλα του

«Ήρθε ένας νέος προπονητής και είπε: «Ίσως ο Άλφα είναι λίγο μικρός. Ίσως δεν είναι έτοιμος για τη EuroLeague», είπε αρχικά ο Ντιαλό και πρόσθεσε: «Το νέο πλάνο ήταν να με δώσουν δανεικό σε μια άλλη ομάδα για την πρώτη σεζόν του συμβολαίου μου. Δεν ήμουν σύμφωνος με αυτό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ότι προτιμούσε να με πληρώνει για να μην παίζω καθόλου.

Πήρα ένα μικρό ποσό ως buyout από μια ομάδα στην οποία δεν έπαιξα ποτέ. Δεν πήγα ποτέ εκεί. Οπότε αυτό ήταν ωραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντιαλό.

Στην συνέχεια ο Αμερικανός φόργουορντ ανάφερε: «Νικήσαμε δύο φορές τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά. Το χάρηκα».

Ο Ντιαλό συνέχισε στη Μονακό, εξελίχθηκε σε σημαντικό παίκτη της EuroLeague και έφτασε μέχρι το NBA, υπογράφοντας στους Ντένβερ Νάγκετς.