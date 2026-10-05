Στα δίχτυα των αστυνομικών της ειδικής ομάδας του σχεδίου «Αριάδνη» έπεσαν δύο νεαροί πορτοφολάδες για κλοπή σε συρμό του ΗΣΑΠ. Πρόκειται για έναν 26χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω μετά από στοχευμένη επιχείρηση στον πολυσύχναστο σταθμό της Ομόνοιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν οι συλληφθέντες, κινούμενοι μαζί με συνεργό τους που αναζητείται, προσέγγισαν γυναίκα επιβάτη. Χωρίς εκείνη να καταλάβει το παραμικρό, της αφαίρεσαν από την τσάντα το πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή, πριν ακινητοποιηθούν. Η δράση των αστυνομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων στα μέτρα μεταφοράς.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» ενημερώθηκαν για το περιστατικό και αμέσως αναζήτησαν τους δράστες. Λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν τον 26χρονο στον σταθμό της Βικτώριας, όπου τον συνέλαβαν και λίγο μετά συνελήφθη και η 22χρονη.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.



Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η εφαρμογή του σχεδίου με αστυνομικούς να περιπολούν και να κάνουν τακτικούς ελέγχους σε γραμμές λεωφορείων, Μετρό, Προαστιακό και Ηλεκτρικό έχει αποτρέψει πολλές παρανομίες.



Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη», πραγματοποιήθηκαν συνολικά 164.102 έλεγχοι, 1.539 προσαγωγές και 3.394 συλλήψεις. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 83 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες, 29 για φθορές και γκράφιτι, 1.012 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, 109 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, 1.278 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και 883 για λοιπές περιπτώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.