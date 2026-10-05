Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα νοσηλεύονται μετά τις ρωσικές επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών αρχών το απόγευμα της Δευτέρας.

Τον απολογισμό ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ενώ ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ ανέφερε ότι από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές κατοικίες και αποθήκες.

🚨 #SONDAKİKA Rus ordusu, Ukrayna’nın doğusundaki Harkiv kentine yönelik güdümlü bomba saldırılarını sürdürüyor. https://t.co/R2Gt6lnbYy — dbh (@dbhaberx) October 5, 2026

Τριάντα τραυματίες στα νοσοκομεία

«Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκιβ ανέρχεται πλέον σε πέντε νεκρούς. Τριάντα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Η ενημέρωση αφορά τους τραυματίες που νοσηλεύονται, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπάρχουν επιπλέον άνθρωποι που δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

🔴Ukraynalı bir asker, Harkiv hattında “Rusya ile tek halkız” yazılı panoyu molotofkokteyliyle ateşe verdi. https://t.co/2tglrohMbx — Medya 3 (@medya3tr) April 24, 2026

Διασώστες στα συντρίμμια

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και στο φωτογραφικό υλικό του Reuters από την πόλη. Σε στιγμιότυπο της Δευτέρας, διασώστες μεταφέρουν τραυματία που εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια εργοστασίου ενδυμάτων, το οποίο υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επίθεση.

Πέρα από τις ζημιές στα κτίρια, η αγωνία επικεντρώνεται στους ανθρώπους που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία και κυρίως στους τρεις τραυματίες που, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δίνουν μάχη σε κρίσιμη κατάσταση.