Στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέσι, κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης καθώς ο Αργεντινός σταρ ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνική ομάδας της χώρας του στο παιχνίδι της Τετάρτης (7/10, 02:00) με το Μπενίν.

Μάλιστα, στο Monumento Nacional a la Bandera στο κέντρο του Ροζάριο, τοποθετήθηκε μία τεράστια φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, μήκους άνω των 30 μέτρων, με το εμβληματικό Νο10 του Μέσι σε χρυσό χρώμα.

Στην γιγάντια φανέλα δεσπόζει το μήνυμα «GRACIAS», συμπυκνώνοντας σε μία λέξη το συναίσθημα που κυριαρχεί στην πατρίδα του Αργεντινού σταρ.

Το Ροζάριο, είναι η πόλη που ανέδειξε τον Μέσι και η οποία θέλησε να αποχαιρετήσει το δικό της «10» με μία εικόνα που θα μπορούσε να γίνει σημείο αναφοράς πριν από την τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική.

👕🇦🇷 UNA CAMISETA GIGANTE A LOS PIES DEL MONUMENTO “GRACIAS ETERNAS”: la camiseta más grande del mundo ya se luce frente al Monumento a la Bandera. 🇫🇷 Turistas franceses se acercaron para conocer la enorme camiseta de Leo. “A los franceses que nos gusta el fútbol, nos gusta Messi”, contó uno de ellos. 🚁 La postal que se verá mañana, hoy desde el drone de El Tres. — De12a14 (@De12a14) October 5, 2026

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το μήνυμα που συνόδευσε τη γιγαντιαία φανέλα: «Σε ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Μας έδωσες τα πάντα. Μας έκανες να πιστέψουμε ξανά, να ονειρευτούμε το αδύνατο και μας χάρισες αξέχαστες στιγμές που θα μας μείνουν για το υπόλοιπο της ζωής μας. Τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι να σε αφήσουμε να φύγεις, αλλά θα σε ακολουθήσουμε όπου κι αν πας».

Τιμή από το μετρό του Μπουένος Άιρες

Παράλληλα, η υπηρεσία του μετρό της πόλης ανακοίνωσε πως θα παρατείνει τη λειτουργία του μέχρι τις 01:30 το βράδυ τοπικής ώρας, με σκοπό να εξυπηρετήσει τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε με ένα βίντεο, όπου σε έναν συρμό βρίσκονται οι φανέλες και τα τρόπαια που έχει φορέσει και κατακτήσει ο Μέσι με την Αργεντινή.