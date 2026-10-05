Χαμός επικράτησε στον ημιτελικό του China Open ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέτεφ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο Τζόκοβιτς ήταν μπροστά στο σκορ και σέρβιρε για το ματς, ωστόσο εκείνη την ώρα ο αγώνας πήρε μία διαφορετική τροπή.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

O Μεντβέντεφ ξέσπασε, λόγω της κακής του εμφάνισης, με αποτέλεσμα να πετάξει το μπαλάκι, το οποίο βρήκε στο πρόσωπο θεατή. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ρώσος τενίστας αποβλήθηκε και ο Τζόκοβιτς πήρε τη νίκη, λόγω της αποβολής του αντιπάλου του.

Medvedev also mocked Novak’s movement ?? https://t.co/ccLubZxoZq — Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2026

Ωστόσο, εκτός από το ξέσπασμα του Μεντβέντεφ, τον αγώνα επισκίασαν και οι κινήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αρκετοί φίλαθλοι του τένις, τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, καθώς με τις κινήσεις του θεωρήθηκε ότι κοροϊδεύει το πρόβλημα υγείας του Τζόκοβιτς.