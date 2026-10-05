Η Αλεξία Ντε Γκρες ανέλαβε νέα θέση στη Fundación CajaCanarias, στα Κανάρια, όπου ζει εδώ και χρόνια με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες και τα τέσσερα παιδιά τους. Η κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας εντάχθηκε στο Patronato του ιδρύματος και θα συμμετέχει στην Κοινωνική Επιτροπή, με αντικείμενο δράσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η νέα της ιδιότητα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Το νησί Λανθαρότε είναι ο τόπος όπου εγκαταστάθηκε μετά τον γάμο της, μεγάλωσε τα τέσσερα παιδιά της και δημιούργησε μια ζωή πολύ διαφορετική από εκείνη που θα περίμενε κανείς για ένα μέλος της ελληνικής πρώην βασιλικής οικογένειας.

Η νέα ευθύνη της Αλεξίας στα Κανάρια

Με την ένταξή της στο Patronato, η Αλεξία συμμετέχει στο ανώτατο όργανο διοίκησης της Fundación CajaCanarias. Παράλληλα, θα έχει θέση στην Κοινωνική Επιτροπή, όπου θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και την παρακολούθηση δράσεων που απευθύνονται σε ανθρώπους και ομάδες που χρειάζονται στήριξη.

Η επιλογή της συνδέεται με τη μέχρι σήμερα επαγγελματική της διαδρομή. Η Αλεξία έχει σπουδάσει Ιστορία και Παιδαγωγικά και έχει ασχοληθεί ειδικά με την εκπαιδευτική και θεραπευτική υποστήριξη παιδιών με σύνδρομο Down. Έχει εργαστεί σε Λονδίνο, Βαρκελώνη και Κανάρια Νησιά, με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη να αποτελούν βασικούς άξονες της πορείας της.

Η ίδια η Fundación CajaCanarias στάθηκε ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής της όταν ανακοίνωσε την ένταξή της. Η νέα της θέση, επομένως, δεν αφορά έναν συμβολικό ρόλο που συνδέεται μόνο με το όνομά της, αλλά με έναν φορέα στον οποίο καλείται να συμμετέχει σε συγκεκριμένο κοινωνικό έργο.

Τι είναι η CajaCanarias

Η Fundación CajaCanarias προέρχεται από την παλιά Caja General de Ahorros de Canarias, το ιστορικό ταμιευτήριο των Καναρίων που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1910 και μετατράπηκε σε ίδρυμα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ισπανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σήμερα δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η κοινωνική φροντίδα, η εκπαίδευση, η έρευνα, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και ο αθλητισμός.

Πώς αποφάσισε η Αλεξία Ντε Γκρες να ζήσει στο Λανθαρότε

Η διαδρομή της προς το Λανθαρότε ξεκίνησε το 1994 όταν και γνώρισε τον μελλοντικό της άντρα.

Η Αλεξία γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1965 και μεγάλωσε στη Βρετανία μετά την εξορία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Σπούδασε Ιστορία και στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση. Εργάστηκε ως δασκάλα σε σχολείο του Λονδίνου και αργότερα αποφάσισε να μετακινηθεί στην Ισπανία.

Η Βαρκελώνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της ζωής της. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εγκαταστάθηκε στην πόλη, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με την παρέμβαση σε παιδιά με σύνδρομο Down. Εκεί έμενε μαζί με την ξαδέλφη της, την Ινφάντα Κριστίνα, και οι δύο γυναίκες απέκτησαν έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Και ήταν επίσης στη Βαρκελώνη που γνώρισε τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνδεόταν για το υπόλοιπο της ζωής της.

Το 1994, σε μια ιστιοπλοϊκή regatta, η Αλεξία γνώρισε τον Κάρλος Μοράλες, αρχιτέκτονα από το Λανθαρότε. Εκείνος είχε μεγαλώσει στο νησί και ασχολούνταν ενεργά με την ιστιοπλοΐα. Η κοινή τους αγάπη για τη θάλασσα ήταν ένα από τα στοιχεία που τους έφεραν κοντά.

Πέντε χρόνια αργότερα, στις 9 Ιουλίου 1999, παντρεύτηκαν στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο. Η οικογένεια μεγάλωσε στη Βαρκελώνη, όπου γεννήθηκαν και τα τέσσερα παιδιά τους: η Αριέττα, η Άνα Μαρία, ο Κάρλος και η Αμέλια. Η μετακόμιση στο Λανθαρότε ήρθε στη συνέχεια.

Από τη Βαρκελώνη στο Yaiza με τα τέσσερα παιδιά

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στα Κανάρια Νησιά το 2003, όταν η Αριέττα ήταν περίπου ενός έτους. Το Yaiza, στον νότιο και δυτικό άκρο της Λανθαρότε, έγινε ο τόπος όπου η Αλεξία και ο Κάρλος αποφάσισαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Δεν επρόκειτο για μια σύντομη στάση. Η οικογένεια έμεινε στο νησί και εκεί μεγάλωσαν τα τέσσερα παιδιά, μακριά από την καθημερινή έκθεση που συνοδεύει άλλα μέλη των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών.

Η Αριέττα, η μεγαλύτερη, γεννήθηκε στη Βαρκελώνη τον Φεβρουάριο του 2002. Ακολούθησαν η Άννα Μαρία το 2003, ο Κάρλος το 2005 και η Αμέλια το 2007. Και τα τέσσερα παιδιά έχουν μεγαλώσει στα Κανάρια και έχουν κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Η επιλογή της οικογένειας να εγκατασταθεί στη Λανθαρότε συνδέθηκε και με την επιθυμία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μακριά από τη δημοσιότητα. Σε παλαιότερα δημοσιεύματα έχει αναφερθεί ότι τα παιδιά της Αλεξίας δεν είχαν δημόσια προφίλ και ότι η οικογένεια επέλεξε συνειδητά μια καθημερινότητα πολύ διαφορετική από εκείνη άλλων μελών της ελληνικής βασιλικής οικογένειας.