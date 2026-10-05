Την έντονη ανησυχία του για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στην Υεμένη εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με φόντο την έξαρση των συγκρούσεων που καταγράφεται στη χώρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο επικεφαλής του Οργανισμού παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

«Καταδίκασε» επίσης «τη συνέχιση των διασυνοριακών επιθέσεων των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας» και «προτρέπει όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.