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Έντονο ελληνικό «χρώμα» είχαν οι αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική του Nations League. Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Ουγγαρία οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 1-2 με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να πετυχαίνει το γκολ των Ουκρανών.

Παράλληλα στην ίδια αναμέτρηση ο Μίλαν Βιτάλις μοίρασε ασίστ για τους νικητές. O Ραζβάν Μαρίν από την πλευρά του ξεκίνησε βασικός για τη Ρουμανία, η οποία γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Σουηδία.

Από εκεί και πέρα, η Γαλλία συνέτριψε το Βέλγιο με 4-1, ενώ σημαντική νίκη πήρε και η Ιταλία, επικρατώντας 3-1 της Τουρκίας στην Μπολόνια.

Στο 0-0 έμειναν τόσο η Βόρεια Ιρλανδία με την Γεωργία, όσο και το Μαυροβούνιο με την Αρμενία.

Η Βοσνία νίκησε με 1-0 την Πολωνία, η Σουηδία με 1-0 την Ρουμανία εκτός έδρας, ενώ μεγάλη νίκη πήρε η Κύπρος στις καθυστερήσεις του αγώνα με 2-1 επί της Λετονίας.