Ένα σπίτι, ένας φόνος και μια προσεκτικά σχεδιασμένη παγίδα. Το Netflix ετοιμάζεται να προσθέσει στον κατάλογό του ένα νέο ψυχολογικό θρίλερ που υπόσχεται να κρατήσει το μυστήριο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο.

Το «The Trap» κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου και αποτελείται από έξι επεισόδια. Πρωταγωνίστρια είναι η Friederike Becht, στον ρόλο της επιτυχημένης συγγραφέα Lisa Konrad, η οποία έχει απομονωθεί από τον κόσμο εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια. Ο λόγος είναι ένα τραυματικό γεγονός που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της: η δολοφονία της αδελφής της, Anna, την οποία η Lisa είδε με τα ίδια της τα μάτια.

Όλα αλλάζουν όταν η Lisa πιστεύει ότι αναγνωρίζει στην τηλεόραση τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο της αδελφής της. Αντί να απευθυνθεί στις αρχές, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Έπειτα από μια δεκαετία εγκλεισμού, βγαίνει από το σπίτι της και οργανώνει ένα ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο σχέδιο: να χρησιμοποιήσει τον εαυτό της ως δόλωμα και να παγιδεύσει τον φερόμενο δολοφόνο.

Από εκεί και πέρα, η σειρά εξελίσσεται σε ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, όπου τίποτα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο και οι ρόλοι ανάμεσα στον κυνηγό και το θήραμα αρχίζουν να μπερδεύονται.

Στο πλευρό της Becht βρίσκεται ο Hans Löw, που υποδύεται τον δημοσιογράφο Robert Lenzen, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Matthias Brandt, Miriam Ohlmeyer, Josephine Thiesen, Anna Schudt και Ursula Strauss.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο bestseller της Melanie Raabe και μεταφέρει στη μικρή οθόνη την ιστορία της Lisa, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στην αμφιβολία γύρω από όσα πραγματικά συνέβησαν εκείνη τη μοιραία νύχτα.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η Isabel Kleefeld, η οποία έχει συνεργαστεί και στη βραβευμένη σειρά του Netflix «Dear Child».

Το «The Trap» κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 13 Οκτωβρίου, με όλα τα επεισόδια να είναι διαθέσιμα από την πρώτη μέρα