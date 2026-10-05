Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Είναι αρκετές οι φορές που μπορεί κανείς να προβλέψει την πορεία ενός αντικειμένου στη δημοπρασία, ακόμη και από το δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το σετ αντικειμένων του Ιάσονα φαίνεται πως κερδίζει το ενδιαφέρον των αγοραστών για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα ισχύσει, όμως, το ίδιο και από την πλευρά του νεαρού πωλητή, όταν έρθει η στιγμή να επιλέξει ανάμεσα στις προσφορές; Άραγε, θα προτιμήσει εκείνον που δείχνει να το θέλει περισσότερο;

Μετά από αρκετή σκέψη, η Έλενα, social media manager, αποφάσισε να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με ένα ρολόι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η αγάπη της για το περιεχόμενο της εκπομπής αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για να πάρει μέρος. Η Δέσποινα Μοιραράκη χαρακτηρίζει το αντικείμενο «μικρό έργο τέχνης», ενώ και η εντυπωσιακή εκτίμηση του Θάνου Λούδου επιβεβαιώνει τη μοναδικότητά του. Πώς θα αντιδράσουν οι αγοραστές στην αποκάλυψη του αντικειμένου;

Ο Παναγιώτης είναι από τους τυχερούς που κατάφερε να κάνει επάγγελμα την αγάπη του για το χειροποίητο κόσμημα. Έτσι, ένα αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με το επάγγελμά του ήταν αρκετό για να τον οδηγήσει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Και όπως φαίνεται, στο δωμάτιο των αγοραστών το συγκεκριμένο σετ μανικετόκουμπων γοητεύει από την πρώτη στιγμή τον Φοίβο Στρουγγάρη.