Στις 06:29 το πρωί, την ώρα που άρχισε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι σημαίες στα δημόσια κτίρια του Ισραήλ κατέβηκαν μεσίστιες. Δύο ημέρες πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια, η χώρα τίμησε τη μνήμη των θυμάτων, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι η Χαμάς δεν θα ασκήσει ξανά εξουσία στη Γάζα.

«Δεν θα υπάρξει καμία εξουσία της Χαμάς στη Γάζα», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από το στρατιωτικό νεκροταφείο του όρους Χερτσλ στην Ιερουσαλήμ. Η δήλωση έρχεται ενώ η μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας παραμένει άλυτο ζήτημα, παρά την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025.

🇮🇱🕯️ IDF TROOPS MARK OCTOBER 7 MEMORIAL DAY – At exactly 6:29 a.m. today, IDF troops across Israel stood in remembrance of those murdered in the October 7 massacre. – Israel’s flag was lowered to half-mast as soldiers marked Israel’s official National Memorial Day for October 7, observed on 24 Tishrei, which falls on October 5 this year. — Belaaz News (@TheBelaaz) October 5, 2026

«Υπάρχουν ακόμη αποστολές μπροστά μας»

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θεωρεί ανοιχτούς τους στρατιωτικούς του στόχους.

«Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, αλλά υπάρχουν ακόμη αποστολές μπροστά μας και σκοπεύουμε να τις εκτελέσουμε», ανέφερε. Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα συνεχιστεί η στόχευση όσων εμπλέκονται στην επίθεση της Χαμάς.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία, στην επίθεση σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι.

Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία που ακολούθησε στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 74.200 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, το οποίο λειτουργεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Όπως επισημαίνει το AFP, ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα τα στοιχεία του.

🇮🇱 At 6:29 a.m., President Isaac Herzog lowered Israel’s flag to half-mast at the President’s Residence, opening the national day of remembrance for October 7 and the Swords of Iron War. The ceremony honors the civilians and soldiers murdered and fallen, as well as those still carrying the physical and emotional wounds of the war. — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 5, 2026

Ο αφοπλισμός παραμένει το σημείο εμπλοκής

Το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας και αρνείται να αποσύρει τις δυνάμεις του μέχρι να επαληθευτεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Η οργάνωση, από την πλευρά της, υποστηρίζει τη σταδιακή διαδικασία αφοπλισμού, αντί της άμεσης και μονομερούς παράδοσης του οπλοστασίου της.

Αυτή η διαφωνία αφήνει ανοιχτά δύο αλληλένδετα ερωτήματα: ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας και με ποιους όρους θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Προειδοποιήσεις και προς Χεζμπολάχ και Τεχεράνη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέκτεινε τις αναφορές του στα υπόλοιπα μέτωπα της περιοχής, δεσμευόμενος να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Υποστήριξε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ευκαιρία ειρήνης με μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός, κατά την εκτίμησή του, επιθυμεί στην πλειονότητά του ειρήνη με το Ισραήλ.

Για το Ιράν, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο καθεστώς της Τεχεράνης να απειλήσει την ύπαρξη της χώρας του, χαρακτηρίζοντάς το «πιο αδύναμο από ποτέ από την ίδρυσή του».

Today is Israel’s national memorial day for the October 7 Massacre and the multi-front war it launched (the date is pegged to the Hebrew calendar). It begins with flags lowered to half-mast. https://t.co/FH52GMTqvX — Eylon Levy (@EylonALevy) October 5, 2026

Στις τελετές τέθηκε και το αίτημα της λογοδοσίας

Παράλληλα με τις δηλώσεις Νετανιάχου, ακούστηκαν εκκλήσεις για διερεύνηση των αποτυχιών που επέτρεψαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του Ισραήλ ζήτησε αποφασιστική και αμερόληπτη έρευνα, ενώ και ο αρχηγός του στρατού αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάληψης ευθύνης.

Τρία χρόνια μετά, η μνήμη των θυμάτων συνυπάρχει με εκκρεμή ερωτήματα για τις ευθύνες στο Ισραήλ και για το μέλλον της Γάζας. Η θέση Νετανιάχου αποκλείει τη Χαμάς από τη διακυβέρνηση, αλλά η συμφωνία για το ποιος θα την αναλάβει και πώς θα διασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη εξακολουθεί να αναζητείται.