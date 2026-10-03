Η χώρα χρειάζεται «όραμα και πολιτική για την παραγωγή σε κάθε τομέα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Ν. Μηχανιώνας, της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Οι αλιείς διαμαρτύρονται για το ακριβό καύσιμο και το αυξημένο κόστος λειτουργίας των αλιευτικών τους.

«Δυσβάσταχτο» το κόστος για τα αλιευτικά

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι τον αγώνα που δίνετε για να κρατήσετε όρθια την ελληνική αλιεία», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Πλέον, το κόστος για να βγει ένα αλιευτικό σκάφος στη θάλασσα είναι δυσβάσταχτο. Και δεν είναι μόνο το ενεργειακό κόστος και η τιμή του πετρελαίου. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως ο λαγοκέφαλος, που αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, η παράνομη αλιεία από τρίτες χώρες στο Αιγαίο και ο απαρχαιωμένος αλιευτικός στόλος.

Πρέπει να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα, γιατί ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλιεία δεν μπορεί να υπάρξει».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξευρεθούν πόροι, ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των αλιευτικών, που αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα των αλιέων.

«Η κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει άμεσα το πρόγραμμα MedSAF (Mediterranean Sea and Fisheries), το οποίο επιτρέπει την επιδότηση έως και του 70% της πρόσθετης αύξησης στην τιμή του πετρελαίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την οποία έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου. Είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας» είπε.

«Το πρόγραμμα MedSAF αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς καλύπτει έως και το 70% της πρόσθετης αύξησης στο κόστος του πετρελαίου», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κίνητρα για νέους αλιείς και συνύπαρξη δραστηριοτήτων στη θάλασσα

Ιδιαίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στο θέμα της συνέχειας στον κλάδο της αλιείας.

«Χρειάζονται, επίσης, ουσιαστικά κίνητρα για να μπουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Η αλιεία γερνάει και πρέπει να προστατεύσουμε όσους επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτήν.

Δεν είναι μόνο θέμα παράδοσης. Η Ελλάδα είναι ναυτική δύναμη και η ναυτική της ισχύς δεν περιορίζεται στους εφοπλιστές και στους ισχυρούς του κλάδου. Είστε και εσείς μέρος αυτής της δύναμης.

Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αποτελείτε κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας. Έχω τον χρόνο και τη διάθεση να ακούσω τα προβλήματα όλων σας, ώστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Ήδη έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε δυναμικά στο πλευρό σας».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ακόμη ότι «πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ζήτημα των προγραμμάτων για τη θάλασσα και τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς και η θέση που έχει σε αυτά η αλιεία» και συνέχισε:

«Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές για τη θάλασσα παραμερίζοντας τους ανθρώπους που ζουν από αυτήν.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο συνύπαρξης των δραστηριοτήτων στη θάλασσα, όπως ο καταδυτικός και ο αλιευτικός τουρισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειωθεί ουσιαστικά το κόστος της δικής σας εργασίας. Πρέπει να μπορείτε να βγαίνετε στη θάλασσα με αξιοπρέπεια και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στο επάγγελμα.

Πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της θάλασσας. Η παραγωγή δεν προέρχεται μόνο από τη θάλασσα, αλλά και από τη δραστηριότητα μέσα σε αυτήν. Και δεν πρέπει να την περιφρονούμε».

Κριτική στην κυβέρνηση για την παραγωγή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε συνολική κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την παραγωγή, λέγοντας:

«Η άποψή μου είναι, και το λέω ξεκάθαρα, ότι το υπουργείο δεν περιφρονεί μόνο εσάς. Και αυτό φαίνεται και από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει περιφρονήσει τον πραγματικό παραγωγό, με διακρίσεις, με υποκρισία και με μπαλώματα. Θέλει όραμα και πολιτική για την παραγωγή σε κάθε τομέα, και στην αλιεία και στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση και παντού.

Αλλιώς, η Ελλάδα θα σβήσει παραγωγικά. Θα σβήσει παραγωγικά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα είμαστε δυναμικά δίπλα σας».

«Όλος αυτός ο στόλος με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα έγινε και μετά κάτσαμε κάτω», είπε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ένας ψαράς, με τον κ. Ανδρουλάκη να απαντά:

«Και για τους αγρότες, πάλι όλα με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε σε αλιευτικό σκάφος, έπειτα από πρόσκληση του ιδιοκτήτη του, ενημερώθηκε για τις ανάγκες του σε καύσιμα και τον τρόπο αλιείας και συνομίλησε με τους ψαράδες.