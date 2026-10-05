Την ένταξή του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την διάρεκια της σημερινής συνάντησής τους.

«Καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Τον ναύαρχο ε.α. που στη μακρά του πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, τη νηφαλιότητα του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρει διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα συμβάλλει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς ήρθες», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του ο κ. Αποστολάκης, επισήμανε: «Ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως, πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα. Αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκληση σου είναι πρόκληση για συνεργασία και αγώνα».

Οι πληροφορίες το τελευταίο διάστημα έκαναν λόγο για σειρά συζητήσεων του κ. Αποστολάκη με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων με τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη, επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε στηρίξει την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η σημερινή στήλη Beast, η Α’ Πειραιά παραμένει το απόλυτο φαβορί για να κατέβει ο Ευάγγελος Αποστολάκης ως υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.