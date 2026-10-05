Η Νατάσα Παζαΐτη συμμετείχε στο Greece Race for the Cure 2026 μαζί με τα δύο παιδιά της, Αλέξανδρο και Αλίκη Καραμανλή, παίρνοντας μέρος στη διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού και στη σημασία της πρόληψης.

Η παρουσία της φέτος είχε και μια ακόμη διάσταση, καθώς στη δράση συμμετείχε και η ομάδα του «Κέντρου Υγείας Μαστού – Νατάσα Παζαΐτη». Η ίδια βρέθηκε στη διοργάνωση μαζί με τα παιδιά της, στηρίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.