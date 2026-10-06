Για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τον χώρο του τραγουδιού και να ακολουθήσει μια πιο ήρεμη ζωή μίλησε η Άντζυ Σαμίου. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην επιλογή της να αφήσει πίσω της τη δημοσιότητα και να επικεντρωθεί περισσότερο στον εαυτό της και στην προσωπική της ισορροπία.

Η Άντζυ Σαμίου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», όπου τόνισε: «Απέρριψα τον κόσμο του τραγουδιού και προτίμησα να γυρίσω στην ησυχία μου. Να βρω εμένα και να είμαι καλά με εμένα».

«Φυσικά και λέω την ηλικία μου. Πάντα βγάζω φωτογραφίες στα γενέθλιά μου. Είμαι 66 ετών», πρόσθεσε στη συνέχεια.