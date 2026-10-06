Με τη φράση «Η Νίκη Μανου Ανδρεάδη πέθανε… Κρατήστε μια θέση στην καρδιά σας γι’ αυτήν…» ο κορυφαίος επιχειρηματίας της Βορείου Ελλάδος Σταύρος Ανδρεάδης έκανε γνωστό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης το θάνατο της συζύγου του που υπήρξε διακεκριμένη αρχιτέκτονας της χώρας μας.

Ο επιχειρηματίας και ξενοδόχος, επίτιμος πρόεδρος του διακεκριμένου «Sani/Ικος» καθώς και πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος γνωστοποίησε πριν λίγες ώρες την απώλεια της συζύγου του σημειώνοντας « Η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη πέθανε. Ήταν ένας καλός, ικανός και ευαίσθητος άνθρωπος. Θα την αποχαιρετήσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Κρατήστε μια θέση στην καρδιά σας γι’ αυτήν…»





Η εκλιπούσα άφησε πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστήμη της αρχιτεκτονικής, αλλά και μια παρουσία που σημάδεψε το «Sani Resort» και την ελληνική φιλοξενία. Ενώ όπως έγινε γνωστό αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και είχε αποφοιτήσει τόσο από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών όσο και από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ενώ είχε διατελέσει και επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας.

Υπήρξε συνιδρύτρια της «ARTECO A.E.», ενώ από το 2006 συνέχισε με τη «NIMAND Architects», ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που ανέπτυξε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα και έργα που δημοσιεύθηκαν και διακρίθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ειδικά στον τομέα των ξενοδοχείων, η Νίκη Μάνου Ανδρεάδη αναλάμβανε από τον σχεδιασμό και τη σύλληψη ως ιδέας μέχρι και την ολοκλήρωση, περιλαμβάνοντας όχι μόνο το κτίριο αλλά και τους εσωτερικούς χώρους αυτού, τη διακόσμηση του , τον εξοπλισμό καθώς και τη σχέση του με το περιβάλλον που θα φιλοξενούνταν .





Με γνώμονα τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη χρήση σύγχρονων και τοπικών υλικών και την ήπια ένταξη στο φυσικό τοπίο, κάθε έργο της συνδύαζε την αισθητική, τη λειτουργικότητα καθώς και μια μοναδικότητα.

Αυτή της τη φιλοσοφία ενέταξε και στο «Sani Resort», το πλέον κορυφαίο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα από διαδοχικές επεμβάσεις χρόνων, νέα κτίρια και ανακαινίσεις, η Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής ταυτότητας για το συγκρότημα που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997 και αργότερα πέρασε από εκτεταμένη ανακαίνιση, με σημαντικές επεμβάσεις στις όψεις, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στη συνολική εμπειρία φιλοξενίας.



Στο portfolio της «NIMAND» περιλαμβάνονται έργα όπως το Porto Sani, το Sani Dunes, το Sani Club, το Sani Beach Hotel, τα Asterias Suites, αλλά και επιμέρους χώροι στη μαρίνα της Σάνης.