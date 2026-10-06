Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που καταργούν το τέλος αδείας και φέρνουν δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Τσεχίας αφήνουν τη χώρα εκτός Eurovision 2027. Η Česká televize (ČT) ξεκαθάρισε ότι οι οικονομικές επιβαρύνσεις και οι υψηλές δαπάνες παραγωγής καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή της, ενώ η απόφαση συνοδεύεται και από την πλήρη διακοπή της τηλεοπτικής προβολής του σόου.

Οι ανακοινώσεις των διοργανωτών και το μέλλον

Γνωστοποιώντας τη θέση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ČT άφησε πάντως ανοιχτό το παράθυρο για πιθανή επιστροφή σε μελλοντική διοργάνωση. Τοποθετούμενος για τις εξελίξεις, ο διευθυντής του θεσμού, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε τη λύπη του, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που δέχονται τα δημόσια μέσα ενημέρωσης:

«Η αποχώρηση της Τσεχίας είναι ενδεικτική των ευρύτερων οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες».

Η χώρα μετρά συνολικά 14 παρουσίες στον μουσικό διαγωνισμό, έχοντας απέχει ξανά για αρκετά χρόνια στο παρελθόν λόγω χαμηλών βαθμολογιών, πριν πραγματοποιήσει την επανεμφάνισή της το 2015.