Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Τρίτης (6/10) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Έλληνας ομόλογός του, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεθνών και γεωπολιτικών εξελίξεων, με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ασφάλεια και τις περιφερειακές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών.

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, θα συναντηθεί στις 19.00 το απόγευμα της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά, στις 20.00 θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Νωρίς το πρωί, στις 9.00 θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου θα τον υποδεχθεί ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Αμέσως μετά, στις 11.00 ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Θα ακολουθήσει στις 12.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ – Ελλάδας

«Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια,» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Ελλάδα – ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17.00. Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.