Σκληρή μάχη με τον παράνομο τζόγο που αγγίζει τα 1,8 δις. ευρώ επιχειρεί η πολιτεία. Ήδη έχει υποβάλει μηνύσεις σε 18 influencers που διαφημίζουν παράνομους ιστότοπους ενώ σχεδόν 15.000 διαδικτυακές διευθύνσεις έχουν ενταχθεί στη blacklist της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, την ίδια ώρα που η παράνομη αγορά τυχερών παιγνίων εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ κ. Αντώνης Βαρθολομαίος επιστρατεύει πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη για τον ταχύτερο εντοπισμό παράνομων ιστοτόπων, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την ενίσχυση των ελέγχων και τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων παρουσιάστηκαν κατά την ενημέρωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην ΕΕΕΠ για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 14.977 URLs βρίσκονται ήδη στη blacklist, ενώ έχουν καταγραφεί 964 αιτήματα παραπόνων. Παράλληλα, η νέα διαδικασία εντοπισμού παράνομων ιστοτόπων αξιοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να επιταχύνεται η διαδρομή από την αρχική ανίχνευση έως τον αποκλεισμό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας εξετάστηκαν συνολικά 3.283 περιπτώσεις, εκ των οποίων 2.132 προήλθαν από την ΕΕΕΠ και 1.151 από το σύστημα AI. Από τη σάρωση και την ανάλυση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης προέκυψαν 2.282 θετικές περιπτώσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν σε έλεγχο αδειοδότησης. Από αυτές, 1.001 χαρακτηρίστηκαν παράνομες, ενώ για 734 URLs υπήρξε αυτόματη σήμανση από το AI με υψηλή βεβαιότητα ως παράνομων.

Η διαδικασία προβλέπει και ανθρώπινο έλεγχο από αναλυτές της ΕΕΕΠ όπου απαιτείται, πριν από την εξαγωγή των ιστοτόπων με τα σχετικά τεκμήρια και την αποστολή αιτήματος για αποκλεισμό τους.

Αγορά 5,25 δισ. ευρώ έως το 2040

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων έως το 2040. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το GGR εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5,25 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μεταβολή 72% την περίοδο 2025-2040.

Το μερίδιο της online αγοράς εκτιμάται ότι θα φτάσει το 50% το 2040, ενώ ο συνολικός μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο 2025-2040 τοποθετείται στο 4,6%. Η μεγαλύτερη δυναμική αποδίδεται στα διαδικτυακά παίγνια, για τα οποία η εκτιμώμενη αύξηση φτάνει το 125%, έναντι 38% για τα επίγεια παίγνια.

Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν και τη σημασία της εποπτείας του ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς ολοένα μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας μεταφέρεται online.

Πιερρακάκης: «Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα»

Στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έκταση της παράνομης αγοράς. Όπως ανέφερε, το 2025 περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, ενώ περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των social media και των προσώπων με μεγάλη διαδικτυακή απήχηση, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers, με τις υποθέσεις να βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για την προώθηση παράνομου τζόγου θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Με το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο προβλέπονται πλέον διοικητικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση για παράνομη διαδικτυακή προώθηση. Παράλληλα, ενισχύθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες και προβλέφθηκαν 110 οργανικές θέσεις στην ΕΕΕΠ, εκ των οποίων οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Πρόληψη από το σχολείο

Ξεχωριστό σκέλος της στρατηγικής αφορά τις μικρότερες ηλικίες. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Μην τσιμπάς», το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στους μηχανισμούς ρίσκου και ανταμοιβής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου και έχει διάρκεια τεσσάρων διδακτικών ωρών.

«Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιορίζεται στις κυρώσεις.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι ένα σύστημα που δεν περιμένει απλώς την καταγγελία, αλλά αξιοποιεί δεδομένα, ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη για να εντοπίζει εγκαίρως την παράνομη δραστηριότητα. «Δεν ψηφίσαμε τον νόμο τον Ιούνιο για να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Τον ψηφίσαμε για να εφαρμοστεί και να φέρει πραγματική αλλαγή», κατέληξε. Τέλος η νέα επικοινωνιακή κατεύθυνση της ΕΕΕΠ, ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος, στηρίζεται στη θέση «Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι» και συνδέει την εποπτεία της αγοράς με την προστασία του παίκτη.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, οι άδειες, οι έλεγχοι των παρόχων, τα εργαλεία αυτοπροστασίας και οι κανόνες για την προστασία των ανηλίκων πρέπει να γίνουν πιο ορατά και κατανοητά στους πολίτες. Η προσέγγιση αυτή υπηρετεί τον κεντρικό άξονα του Στρατηγικού Σχεδίου της Επιτροπής για την περίοδο 2026–2030, την προστασία των παικτών. Το νέο μήνυμα «Παίζεις; Μόνο με όρια και ασφάλεια!» δίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο στην υπεύθυνη συμμετοχή.