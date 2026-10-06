Σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για τα δεδομένα της CIA, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών παραδέχθηκε την Τρίτη την ενοχή του για ένα τεράστιο σχέδιο εξαπάτησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, μέσω του οποίου φέρεται να εξασφάλισε παράνομα περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 194 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 49χρονος Ντέιβιντ Ρας δήλωσε ένοχος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, παραδεχόμενος ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση που κατείχε στη CIA και την πρόσβασή του σε άκρως απόρρητες υποθέσεις για να διοχετεύσει τεράστια ποσά μακριά από τον πραγματικό τους προορισμό.

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως τον περασμένο Μάιο, όταν πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του στο Άσμπερν της Βιρτζίνια. Εκεί οι Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα εντυπωσιακό εύρημα: 303 ράβδους χρυσού βάρους ενός κιλού η καθεμία, συνολικής αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο ακίνητο εντοπίστηκαν επίσης περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 35 πολυτελή ρολόγια.

Από τα ψέματα για το βιογραφικό στο εικονικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, η εξαπάτηση φέρεται να είχε αρχίσει πριν ακόμη ο Ρας αναλάβει καθήκοντα στη CIA. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι είχε παρουσιάσει ψευδή στοιχεία σχετικά με τις σπουδές και τη στρατιωτική εμπειρία του, καταφέρνοντας τελικά να εξασφαλίσει θέση υψηλής ευθύνης και άδεια πρόσβασης σε άκρως απόρρητες πληροφορίες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αξιοποίησε αυτή την ιδιαίτερα προνομιακή θέση για να δημιουργήσει ένα ολόκληρο πλασματικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου μπορούσε να ζητά και να διαχειρίζεται κρατικά κεφάλαια.

Από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 υπέβαλε αιτήματα για την απόκτηση ράβδων χρυσού, υποστηρίζοντας ότι αυτές ήταν απαραίτητες για «έξοδα που σχετίζονταν με την εργασία» του.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε, σύμφωνα με τις Αρχές, να αποκτήσει 298 ράβδους χρυσού.

Μεταφορές 145 εκατ. δολαρίων και αγορές πολυτελείας

Η δράση του, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στον χρυσό. Ο Ρας είχε υπό τον έλεγχό του τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους περίπου 145 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μέρος των χρημάτων αυτών κατέληξε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στην αγορά πανάκριβων ρολογιών, πολυτελών ακινήτων και αυτοκινήτων.

Οι ύποπτες κινήσεις των χρημάτων προκάλεσαν τελικά έρευνα στο εσωτερικό της ίδιας της CIA. Όταν η υπηρεσία εντόπισε προβλήματα στη διαχείριση των κεφαλαίων, παρέπεμψε την υπόθεση στο FBI, ανοίγοντας τον δρόμο για την ποινική έρευνα και την έφοδο στην κατοικία του 49χρονου.

«Πρόδωσε την εμπιστοσύνη του κοινού»

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, καταδίκασε τη δράση του πρώην στελέχους της υπηρεσίας, δηλώνοντας ότι ο Ρας «καταχράστηκε τη θέση του και πρόδωσε την εμπιστοσύνη του κοινού και πρέπει να λογοδοτήσει πλήρως για τις πράξεις του».

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

«Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν αναλάβει την ευθύνη να υπηρετούν τον αμερικανικό λαό, όχι τους εαυτούς τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει «τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση», οδηγώντας στη Δικαιοσύνη όσους εξαπατούν τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Η παραδοχή ενοχής του Ρας αποτελεί πλέον το επόμενο καθοριστικό κεφάλαιο μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στις ΗΠΑ, τόσο λόγω του τεράστιου ύψους των χρημάτων όσο και επειδή το σχέδιο φέρεται να οργανώθηκε από άνθρωπο που βρισκόταν στα ανώτερα κλιμάκια της CIA και διέθετε πρόσβαση σε ορισμένα από τα πλέον ευαίσθητα μυστικά της αμερικανικής κυβέρνησης.