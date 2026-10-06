Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα από το Τενεσί που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις κατά την αποτυχημένη εκτέλεσή της την περασμένη εβδομάδα, ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι πλέον σε θέση να μιλήσει, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Η 50χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να λαμβάνει εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή εξέλιξη.

Οι δικηγόροι της 50χρονης ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι η κατάσταση της παρουσιάζει σημαντική μεταβολή. Η μακροπρόθεσμη εξέλιξη της υγείας της παραμένει αβέβαιη και οι συνήγοροί της εκτιμούν ότι θα χρειαστεί μακρά περίοδος αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στα χέρια της, ενώ παρά τη νοσηλεία της παραμένει δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι. Οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν την επιβίωση και την πορεία της ιατρικά πρωτοφανή, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες τους προς τους διασώστες και το προσωπικό του νοσοκομείου που την περιέθαλψαν.

Τι συνέβη μέσα στον θάλαμο εκτέλεσης

Η εκτέλεση είχε προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου στο Riverbend Maximum Security Institution στο Νάσβιλ. Η διαδικασία προχώρησε μετά τις τελευταίες δικαστικές προσφυγές και την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Στην Πάικ χορηγήθηκε πεντοβαρβιτάλη, το φάρμακο που χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο θανατηφόρας ένεσης του Τενεσί. Όταν η πρώτη δόση δεν επέφερε τον θάνατό της, ακολούθησε δεύτερη. Παρά τις δύο δόσεις, όμως, η καρδιά της συνέχισε να χτυπά. Οι σωφρονιστικές αρχές δεν είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άλλη ενέργεια βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου και τελικά η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι της ομάδας εκτέλεσης αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters, οι δικηγόροι της ισχυρίζονται ότι οι γραμμές δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν υποστεί βλάβη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μέρος της πεντοβαρβιτάλης να μην εισέλθει στον οργανισμό της με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Κατά τους συνηγόρους της, έγιναν τουλάχιστον επτά προσπάθειες με βελόνες για να εξασφαλιστεί ενδοφλέβια πρόσβαση. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακουγόταν να κλαίει, να βογκά και να αναπνέει βαριά.

Είχαν προειδοποιήσει για τις φλέβες της

Το πρόβλημα της ενδοφλέβιας πρόσβασης είχε τεθεί από την υπεράσπιση πριν από την εκτέλεση. Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν επικαλεστεί προβλήματα που, όπως υποστήριζαν, θα δυσκόλευαν σημαντικά την τοποθέτηση των γραμμών, μεταξύ των οποίων μικρές φλέβες και θρομβοκυττάρωση. Είχαν μάλιστα προσφύγει κατά του πρωτοκόλλου της πολιτείας.

Από την πλευρά του, το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί ανακοίνωσε μετά την αποτυχημένη εκτέλεση ότι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα βήματα του νόμιμου πρωτοκόλλου, το οποίο είχε εγκριθεί από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Διασωληνωμένη και αναίσθητη για ημέρες

Οι πρώτες πληροφορίες μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο περιέγραφαν εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Δύο ημέρες μετά την απόπειρα εκτέλεσης, οι δικηγόροι της γνωστοποίησαν ότι παρέμενε αναίσθητη και διασωληνωμένη, με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Το ιατρικό προσωπικό επιχειρούσε παράλληλα να απομακρύνει την πεντοβαρβιτάλη από τον οργανισμό της και να αντιμετωπίσει τις βλάβες που είχε υποστεί. Οι συνήγοροί της προσέφυγαν επίσης στη Δικαιοσύνη ζητώντας να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την αποτυχημένη διαδικασία.

Η ανακοίνωση της Τρίτης αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση ουσιαστικής βελτίωσης της κατάστασής της: η Πάικ έχει πλέον ξυπνήσει και μιλά, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία της.

«Πάγωσαν» οι εκτελέσεις – Παραιτήθηκε ο επικεφαλής των φυλακών

Η υπόθεση προκάλεσε άμεσες πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις στο Τενεσί. Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και ανέστειλε τις υπόλοιπες προγραμματισμένες εκτελέσεις στην πολιτεία για το 2026.

Λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε και η παραίτηση του επικεφαλής του σωφρονιστικού συστήματος του Τενεσί, Φρανκ Στράντα, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει μέσα στον Οκτώβριο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το προσωπικό είχε ακολουθήσει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, αλλά δήλωσε ότι θεωρεί την αποχώρησή του προς το συμφέρον της πολιτείας όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ανεξάρτητη έρευνα.

Η περίπτωση της Πάικ ήταν μάλιστα η δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης στο Τενεσί μέσα στο 2026. Τον Μάιο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του Τόνι Καράδερς, καθώς το προσωπικό δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη φλεβική πρόσβαση.

Γιατί καταδικάστηκε σε θάνατο

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ έναν χρόνο νωρίτερα στο Νόξβιλ. Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα μαζί με τον τότε σύντροφό της, Ταντάριλ Σιπ.

Η Σλέμερ ξυλοκοπήθηκε, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση, η Πάικ είχε κατηγορήσει τη 19χρονη ότι προσπαθούσε να της «κλέψει» τον σύντροφο. Μάρτυρες είχαν καταθέσει αργότερα ότι η Πάικ καυχήθηκε για τη δολοφονία και τους έδειξε τμήμα του κρανίου του θύματος. Ο Σιπ καταδικάστηκε σε ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους και απέφυγε τη θανατική ποινή επειδή ήταν ανήλικος όταν διαπράχθηκε το έγκλημα.

Εάν η εκτέλεσή της είχε ολοκληρωθεί, η Πάικ θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί εδώ και περισσότερο από δύο αιώνες. Οι δικηγόροι της ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της μετά τα όσα συνέβησαν στις 30 Σεπτεμβρίου.