Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Κρίστα Πάικ, η 50χρονη θανατοποινίτισσα που επέζησε από την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί. Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, παραμένει αναίσθητη και διασωληνωμένη, με την αναπνοή της να υποστηρίζεται μηχανικά.

Νέα στοιχεία για όσα ακολούθησαν τη διαδικασία της Τετάρτης περιλαμβάνονται σε δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή η νομική ομάδα της Πάικ. Οι δικηγόροι της περιγράφουν σοβαρές επιπλοκές και τραυματισμούς που, όπως υποστηρίζουν, προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια χορήγησης του φαρμάκου που προοριζόταν να επιφέρει τον θάνατό της.

Προσπαθούν να απομακρύνουν την πεντοβαρβιτάλη από τον οργανισμό της

Οι γιατροί που την παρακολουθούν επιχειρούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από την πεντοβαρβιτάλη, την ουσία που χρησιμοποιήθηκε για τη θανατηφόρα ένεση.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροί της προσέφυγαν επειγόντως στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να δοθεί εντολή στο υπουργείο Σωφρονισμού του Τενεσί να διαφυλάξει κάθε στοιχείο που συνδέεται με τη διαδικασία. Το αίτημα αφορά υλικό και αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τι ακριβώς συνέβη κατά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Δύο δόσεις χωρίς να επέλθει ο θάνατος

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη δόση πεντοβαρβιτάλης οδήγησαν στον θάνατο της Πάικ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρέμεινε για κάποιο διάστημα σε θέση να αντιδρά, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι παραπονέθηκε για πόνο και αίσθημα καύσου στο χέρι της.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι προσπάθειες για ενδοφλέβια πρόσβαση προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς και στα δύο χέρια της. Η νομική της ομάδα υποστηρίζει ότι το φάρμακο ενδέχεται να μην διοχετεύθηκε σωστά στις φλέβες.

«Σε κανένα σημείο κανένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης δεν αντιλήφθηκε ότι οι ενδοφλέβιες γραμμές δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν υποστεί ρήξη και ότι η πεντοβαρβιτάλη εισερχόταν, εν μέρει ή στο σύνολό της, στο σώμα της κ. Πάικ», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο των συνηγόρων της.

Ερωτήματα για το τι συνέβη κατά την εκτέλεση

Η νέα δικαστική κατάθεση δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις που είχε στην υγεία της Πάικ η διαδικασία. Παραμένουν, πάντως, ερωτήματα σχετικά με το πώς χορηγήθηκε το φάρμακο και γιατί οι δύο δόσεις δεν επέφεραν τον θάνατό της.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει αναφέρει ότι ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Μετά την αποτυχία της εκτέλεσης διέταξε ανεξάρτητη έρευνα, ενώ ανέστειλε τις υπόλοιπες εκτελέσεις στην πολιτεία έως το τέλος του 2026.

Το περιστατικό είναι το δεύτερο μέσα στην ίδια χρονιά κατά το οποίο οι αρχές του Τενεσί δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν προγραμματισμένη εκτέλεση. Τον Μάιο είχε αποτύχει η προσπάθεια εκτέλεσης του Τόνι Καράδερς, όταν δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οι απαραίτητες ενδοφλέβιες γραμμές.

Οι δικηγόροι είχαν προειδοποιήσει για προβλήματα στις φλέβες

Η υπεράσπιση της Πάικ αναφέρει ότι είχε επισημάνει πριν από την εκτέλεση τον κίνδυνο να παρουσιαστούν δυσκολίες στην εξασφάλιση ενδοφλέβιας πρόσβασης. Κατά τους συνηγόρους της, οι σχετικές ανησυχίες είχαν γνωστοποιηθεί τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στα δικαστήρια πριν αρχίσει η διαδικασία.

Η αποτυχημένη εκτέλεση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η Πάικ εξακολουθούσε να αναπνέει μετά τη χορήγηση και της δεύτερης δόσης, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ

Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995. Η Πάικ ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος και καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της.

Η εκτέλεσή της είχε ιδιαίτερη ιστορική σημασία για το Τενεσί, καθώς, εφόσον ολοκληρωνόταν, η Πάικ θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στην πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Μετά τα όσα συνέβησαν την Τετάρτη, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο νέας έρευνας για τον τρόπο εφαρμογής του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποτυχία της διαδικασίας.