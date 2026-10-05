Η Κρίστα Πάικ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αρκετές ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των Αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρο ένεση.

Η 50χρονη καταδικασμένη για φόνο παραμένει διασωληνωμένη και σε μηχανική υποστήριξη, ενώ οι γιατροί δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσουν σαφή πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας της.

Η εκτέλεση ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης και πραγματοποιήθηκε έπειτα από δικαστική μάχη που έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όμως, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η καρδιά της δεν σταμάτησε.

Κατά την προσπάθεια τοποθέτησης ενδοφλέβιας γραμμής, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τουλάχιστον επτά βελόνες. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι, κατά τη χορήγηση των φαρμάκων, η Πάικ ακουγόταν να κλαίει, να βογκά και να αναπνέει έντονα, χωρίς η ομάδα εκτέλεσης να αντιληφθεί εγκαίρως ότι οι φλέβες είχαν υποστεί βλάβη και ότι το φάρμακο πιθανότατα δεν περνούσε κανονικά στην κυκλοφορία του αίματος.

Οι συνήγοροί της είχαν προειδοποιήσει ότι υπήρχε αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών. Η Πάικ πάσχει από θρομβοκυττάρωση και, σύμφωνα με την υπεράσπισή της, διαθέτει μικρές φλέβες που δυσκολεύουν την τοποθέτηση βελόνας. Ένας από τους δικηγόρους της ανέφερε επίσης ότι κατά τη διαδικασία το δεξί της χέρι άρχισε να γίνεται μοβ, ενώ αργότερα παρατηρήθηκαν εγκαύματα και φουσκάλες γύρω από τα σημεία των ενέσεων.

Ρήξη φλέβας

Ο αναισθησιολόγος, Τζόελ Ζίβοτ, σύμβουλος της υπεράσπισης, εκτιμά ότι εάν οι δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης είχαν εισέλθει κανονικά στην κυκλοφορία του αίματος, η Πάικ «θα είχε σίγουρα πεθάνει». Κατά την άποψή του, το φάρμακο πιθανότατα διοχετεύθηκε στους ιστούς κάτω από το δέρμα λόγω ρήξης της φλέβας. Δεν αποκλείεται, επίσης, η πάθησή της να συνέβαλε στη δημιουργία θρόμβων που εμπόδισαν τη σωστή χορήγηση.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, διέταξε ανεξάρτητη έρευνα και ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών, Φρανκ Στράντα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Οι δικηγόροι της Πάικ ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι Αρχές θα επιχειρήσουν στο μέλλον νέα εκτέλεση. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει επιτρέψει στο παρελθόν δεύτερες προσπάθειες εκτέλεσης κρατουμένων, ακόμα και όταν η πρώτη είχε αποτύχει.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης, Κολίν Σλέμερ, έναν χρόνο νωρίτερα. Το έγκλημα είχε διαπραχθεί μαζί με τον τότε σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια.