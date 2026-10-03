Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα από το Τενεσί των ΗΠΑ που επέζησε έπειτα από δύο χορηγήσεις θανατηφόρας ένεσης κατά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Η Πάικ παραμένει χωρίς τις αισθήσεις της, διασωληνωμένη και υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ενώ οι δικηγόροι της έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, δύο ημέρες μετά την απόπειρα εκτέλεσης.

Σύμφωνα με επείγον αίτημα που κατέθεσε η νομική της ομάδα, οι γιατροί του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται καταβάλλουν προσπάθειες για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, αλλά και για να απομακρύνουν από τον οργανισμό της την πεντοβαρβιτάλη, το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία.

Οι δικηγόροι ζητούν παράλληλα από το δικαστήριο να εκδώσει εντολή προς το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί, ώστε να διατηρηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεση.

Σοβαρές βλάβες στα χέρια της

Η Πάικ, η οποία έχει καταδικαστεί για φόνο, υποβλήθηκε σε δύο ενδοφλέβιες χορηγήσεις πεντοβαρβιτάλης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Νάσβιλ. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί, καθώς υπήρξαν προβλήματα με την τοποθέτηση των γραμμών για τη χορήγηση των φαρμάκων.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, τα χέρια της 50χρονης είναι πλέον «πρησμένα, με εγκαύματα και φουσκάλες». Οι δικηγόροι αποδίδουν τις συγκεκριμένες βλάβες στη διαρροή πεντοβαρβιτάλης στους ιστούς κάτω από το δέρμα. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για ουσία εξαιρετικά αλκαλική και καυστική.

Οι συνήγοροι της Πάικ υποστηρίζουν ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις που είχαν προηγουμένως διατυπώσει γιατροί της, οι οποίοι είχαν επισημάνει πως τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας της θα μπορούσαν να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών.

«Οι φλέβες είχαν σπάσει»

Σύμφωνα με την καταγγελία της νομικής της ομάδας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κανένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης «δεν αντιλήφθηκε ότι οι γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και η πεντοβαρβιτάλη εισχωρούσε, ολικώς ή μερικώς, στο σώμα της Πάικ».

Παράλληλα, οι δικηγόροι επικαλούνται μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο της εκτέλεσης. Όπως αναφέρουν, οι αυτόπτες μάρτυρες άκουγαν την Πάικ «να κλαίει (…) να αναπνέει βαριά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Η προσφυγή περιλαμβάνει μέχρι στιγμής την πιο αναλυτική περιγραφή των συνεπειών που προκάλεσε στην υγεία της η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει δηλώσει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας. Ωστόσο, η αποτυχία της εκτέλεσης έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη περίπτωση στο Τενεσί μέσα στο 2026.

Μετά και το νέο περιστατικό, ο Λι αποφάσισε να αναστείλει τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους, ενώ έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες απέτυχε η διαδικασία.

Η υπόθεση που οδήγησε στη θανατική καταδίκη

Η Πάικ καταδικάστηκε πριν από περίπου τρεις δεκαετίες για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ.

Τον Ιανουάριο του 1995, όταν ήταν 18 ετών, η Πάικ, ο τότε 17χρονος σύντροφός της και μία φίλη τους παρέσυραν τη Σλέμερ σε δασική περιοχή στο Νόξβιλ. Οι τρεις τους είχαν γνωρίσει την 19χρονη στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, προτού την οδηγήσουν στην περιοχή όπου τη βασάνισαν και τελικά τη σκότωσαν.

Οι δύο συνεργοί της Πάικ δεν καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο τότε 17χρονος σύντροφός της καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ η φίλη της έλαβε ποινή με αναστολή, αφού συμφώνησε να καταθέσει εναντίον των δύο άλλων εμπλεκομένων.

Εφόσον η εκτέλεση είχε ολοκληρωθεί, η Πάικ θα γινόταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Παράλληλα, θα ήταν το πρώτο άτομο στη σύγχρονη ιστορία της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ που θα εκτελούνταν στην πολιτεία για έγκλημα το οποίο διέπραξε όταν ήταν έφηβος.

Η αντίδραση της οικογένειας του θύματος

Η μητέρα της Κολίν Σλέμερ, η οποία βρέθηκε παρούσα στην αποτυχημένη εκτέλεση, δήλωσε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι «η πολιτεία της εξέφρασε την ειλικρινή της συγγνώμη» για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Η Μέι Μαρτίνεζ, η οποία πλέον κατοικεί στη Φλόριντα, είχε οργανώσει έρανο προκειμένου να καλύψει τα έξοδα του ταξιδιού της στο Τενεσί και να μπορέσει να παραστεί στην εκτέλεση της Πάικ.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό WJXX, η Μαρτίνεζ δήλωσε: «Το μόνο που ήθελα ήταν να αποδοθεί Δικαιοσύνη».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της Πάικ, Ράντι Σπάιβι, είχε υποστηρίξει την Πέμπτη ότι η γυναίκα έχει υποστεί εξαιρετικά σκληρή μεταχείριση επί δεκαετίες.

«Έχοντας υποστεί πάνω από 20 χρόνια κράτησης στην απομόνωση και μια ολοκληρωμένη απόπειρα θανάτωσής της με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα είναι το άτομο που έχει υποστεί την πιο σκληρή τιμωρία σε ολόκληρη την ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε την Πέμπτη ο Ράντι Σπάιβι, ένας από τους δικηγόρους της Κρίστα Πάικ.