Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου – Κέντρο Υγείας «Το Βουβάλειο», προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Τον υπουργό υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παντελής Κόγκας και οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης. Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης με αντιπροσωπεία Αμερικανών βουλευτών, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος και ο Έπαρχος Καλύμνου Μανώλης Μουσελλής.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιος.

Το έργο, συνολικής συμβατικής αξίας 847.407,14 ευρώ, αφορά την ανακατασκευή και προσαρμογή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καλύμνου «Βουβάλειο» στο νέο πρότυπο Τ.Ε.Π., καθώς και την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και νοσηλευτικών μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2021–2027. Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Βουβάλειο» ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, συνολικής επιφάνειας περίπου 300 τ.μ. Οι παρεμβάσεις αναβάθμισαν πλήρως τις υποδομές του Τμήματος, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα των χώρων, την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού και την ποιότητα της παρεχόμενης επείγουσας νοσοκομειακής φροντίδας.

Μετά την επίσκεψη ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στη νέα μου θητεία ως Υπουργός Υγείας στην Κάλυμνο. Την πρώτη φορά ήρθα να καταγράψω τι χρειαζόταν να κάνω. Τη δεύτερη φορά για να δω την πρόοδο και τώρα τρίτη φορά για να κάνω τα εγκαίνια των έργων που σχεδιάσαμε πριν από τρία χρόνια. Όλα πήγαν βάσει χρονοδιαγράμματος. Ξεκίνησε επί υπουργίας Βασίλη Κικίλια, προχώρησε επί Θάνου Πλεύρη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος στη διάρκεια της δικής μου θητείας. Με το παρόν έργο εδώ δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση αλλά ανακατασκευάσαμε το τμήμα επειγόντων περιστατικών το υπερτριπλασιάσαμε σε μέγεθος, το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας στους ασθενείς. Όσοι θυμούνται πώς ήταν τα παλιά ΤΕΠ και πώς είναι τα καινούργια, καταλαβαίνουν τη διαφορά και γιατί η σημερινή μέρα είναι τόσο πολύ σημαντική. Να πω επίσης ότι από την πρόσφατη προκήρυξη είχαμε μια αρκετά καλή επιτυχία, από τις 7 θέσεις, βρήκαμε 4 γιατρούς. Είναι καλό ποσοστό για την Κάλυμνο που συνήθως οι προσκλήσεις ήταν όλες άγονες. Η πολιτική μας έχει αρχίσει και αποδίδει και πάμε πραγματικά πάρα πολύ καλύτερα. Η ελληνική πολιτεία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην Κάλυμνο, γιατί η Κάλυμνος δεν είναι απλώς ένα ακόμα νησί του Αιγαίου. Είναι το νησί του Αιγαίου που είναι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και όλης της υπόλοιπης Ασίας. Για μας το να είναι αυτό το νησί εδώ δυνατό, είναι εθνική υπόθεση όχι μόνο κοινωνική όπως ενδεχομένως θα ήταν σε άλλες περιοχές της χώρας. Γι’ αυτό και δεν θα φεισθούμε κόπων και δαπανών. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει πολλά χρήματα στην Κάλυμνο, πιστεύουμε ότι εδώ οι κάτοικοι πρέπει να ζουν και να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο τους. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Καλύμνιους και τους παρόντες και τους προηγούμενους και τους επόμενους για αυτά τα οποία παρέχουν στον τόπο μας και στον Ελληνισμό».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους νοσηλευτές, γιατρούς και διοικητικό προσωπικό και να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη που με κάλεσε σήμερα εδώ. Η ισχύς είναι εν τη ενώσει. Εγώ ξέρω ότι καθότι μισός νησιώτης από τη Σύρο, αλλά και Υπουργός Ναυτιλίας, τα δύο πιο σημαντικά πράγματα για ένα νησί, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, είναι η διασύνδεση της ακτοπλοΐας και οι μονάδες υγείας. Και τα δύο δεν είναι εύκολα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι τα νησιά μας είναι στρατηγικά πλεονεκτήματά μας. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε, μπράβο για τις ανακαινίσεις. Θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο να στελεχώσεις ένα νοσοκομείο. Προκηρύξεις βγαίνουν συνέχεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να φτάσει σε κάθε τόπο ευθύνης, αλλά σε αυτούς οι οποίοι το αποτολμούν και έρχονται, αξίζουν διπλά συγχαρητήρια».

Ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνι Γεωργιάδη που είναι φίλος μου και τον Βασίλη Κικίλια, για όσα κάνουν για την πατρίδα μου, το νησί μου, την Κάλυμνο. Η οικογένειά μου έφυγε από την Κάλυμνο το 1905, την εποχή των σφουγγαράδων. Οι προπαππούδες μου μετανάστευσαν τότε, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαμε την πατρίδα μας. Και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Η Κάλυμνος είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τους φίλους μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να τους δείξω πόσο αγαπώ την Ελλάδα μας και πόσο κι εκείνοι αγαπούν τη χώρα μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ένας σπουδαίος σύμμαχος και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να στηρίζουμε την Ελλάδα μας. Και εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για την Ελλάδα μας, για την Κύπρο και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο».

Δωρεά φορητού υπερηχοτομογράφο στην Κω

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη μετέβησαν στην Κω, όπου επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Κω για την παραλαβή ενός νέου υπερήχου καρδιάς, αξίας 16.000 ευρώ, δωρεά του τμήματος ΑΧΕΠΑ Κω Ιπποκράτης. Τον Υπουργό Υγείας υποδέχτηκαν ο Διοικητής του Γ.Ν. Κω Νίκος Φανιός, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, ο Πρόεδρος του τμήματος ΑΧΕΠΑ Κω Ιπποκράτης Αντώνης Γιαννικουρής, καθώς και μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Η δωρεά του Τμήματος ΑΧΕΠΑ Κω αφορά έναν σύγχρονο ψηφιακό φορητό υπερηχοτομογράφο ACUSON P500 της Siemens Healthineers, ο οποίος διαθέτει προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης για καρδιολογικές, ακτινολογικές, αγγειολογικές και εξετάσεις μικρών οργάνων.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το Νοσοκομείο της Κω με τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που έχουμε κάνει και τις μετακινήσεις γιατρών, είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Δεν είναι εκεί που θέλουμε, είναι όμως πολύ καλύτερα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι λύσαμε το θέμα των καρδιολόγων που ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για το νοσοκομείο αυτό και τώρα θα λύσουμε και το θέμα των παιδιάτρων. Αυτές είναι σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης του νοσοκομείου όπου θα φέρουν μια ισορροπία στο σύστημα. Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση για τον μηδενισμό της λίστας αναμονής και για την πολύ χαμηλή αναμονή στα ΤΕΠ. Και προχωράμε με όλα μας τα σχέδια για να πετύχουμε να κάνουμε το νοσοκομείο αυτό όπως το θέλουμε. Φυσικά ευχαριστώ τον δωρητή και όλους τους δωρητές του νοσοκομείου που έχουν κατά καιρό στηρίξει το νοσοκομείο για να πηγαίνει καλά. Έχω δεχθεί αυτά τα δύο χρόνια πάρα πολλές επιστολές και email ασθενών που ευχαριστούν το νοσοκομείο γιατί σώθηκε η ζωή τους. Ένα μηχάνημα σαν και αυτό, θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο και προχωράμε μπροστά. Όσον αφορά το νέο νοσοκομείο, ήταν μια δέσμευση του Πρωθυπουργού η οποία υλοποιήθηκε. Πριν από λίγες μέρες πέρασε από την Διυπουργική Επιτροπή η χρηματοδότηση 45 εκατομμυρίων συν ΦΠΑ για το νοσοκομείο».

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τον Ιατρικό Σύλλογο Κω, όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Συλλόγου Κατερίνα Γαβαλά.