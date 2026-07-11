Πολύ κοντά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ τρέλανε όλη την Ευρώπη με την απόκτηση του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο τα… λέει καλά πλέον. Δεν είναι μόνο τα δύο εκατ. ευρώ, ποσό πρωτοφανές για το ελληνικό μπάσκετ, που δόθηκε για τον Τούρκο φόργουορντ, είναι και η συμμετοχή του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι διοικήσεις των δύο πλευρών έχουν κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα στις σχέσεις τους και είναι πολύ πιθανό να τις δούμε να βρίσκονται από την ίδια πλευρά σε πολλά θέματα που αφορούν το σήμερα και κυρίως το αύριο του ελληνικού μπάσκετ.

Έρχεται γκαρντ-παικταράς

Η πώληση του Όσμαν, εν τω μεταξύ, σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα πάει για… μεταγραφάρα σε ό,τι αφορά τον γκαρντ. Αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα για τους πράσινους, εκτός κι αν ο Ομπράντοβιτς ζητήσει και αντι-Όσμαν. Αυτή όμως είναι μια μεταγραφή που μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το βασικό μέλημα αυτή τη στιγμή είναι η απόκτηση ενός γκαρντ και στους πράσινους δεν βιάζονται και περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία. Και όταν τη βρουν, όποια κι αν είναι τα οικονομικά δεδομένα, θα ρίξουν βόμβα.

Ο Ομπράντοβιτς αποφασίζει

Η μεταγραφή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ προκαλεί πίεση στον Άρη, ο οποίος θα επιμείνει μέχρι τέλους για τον Τολιόπουλο. Το θέμα είναι πως ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού αποτελεί στόχο και των ασπρόμαυρων, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν και σε αυτή την περίπτωση ένα μεγάλο ποσό, ενδεχομένως δύο εκατ. ευρώ και εδώ, στους πράσινους για να τον αποκτήσουν. Τον θέλει πολύ ο Τρινκιέρι, τον θέλει πολύ και ο Σπανούλης, την τελική απόφαση όμως θα την πάρει ο Ομπράντοβιτς. Αν πει ότι πρέπει να μείνει, θα μείνει.

Ανοίγει ο δρόμος για Γιαννούλη

Ο Μυστακίδης έριξε την πρώτη πραγματικά δυνατή μεταγραφική «βόμβα» με τον Όσμαν, ρίχνοντας έτσι το… μπαλάκι στον Σαββίδη. Δεν είναι κρυφό άλλωστε ότι στη Θεσσαλονίκη -και αυτό δεν είναι και τόσο καλό για τον ΠΑΟΚ- αρκετοί έχουν διαλέξει «στρατόπεδο». Το θέμα είναι πως η ΠΑΕ πρέπει να «απαντήσει» στην ΚΑΕ και τα νέα από Γερμανία είναι ευχάριστα. Η Άουγκσμπουργκ παίρνει αριστερό μπακ, πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιαννούλη στον δικέφαλο του βορρά. Είναι μια μεταγραφή που τη θέλουν όλοι στην ομάδα, όλοι στην ΠΑΕ και μετά το μπαμ με τον Όσμαν έχει γίνει… υποχρεωτική.

Ο Μουζακίτης και η πρόταση

Έντονες είναι οι φήμες το τελευταίο 24ωρο για πρόταση που έχει γίνει στον Ολυμπιακό για τον Μουζακίτη. Ο μάνατζέρ του οποίου είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της σεζόν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και πως είναι όντως πιθανό να γίνει πρόταση το καλοκαίρι. Από την πλευρά της ΠΑΕ δεν λένε κάτι για το θέμα και το αν όντως έχει γίνει πρόταση θα φανεί τις επόμενες μέρες. Σίγουρα πάντως είναι δύο πράγματα: Πρώτον, οι ερυθρόλευκοι θα πουλήσουν τον Μουζακίτη μόνο αν στο ταμείο μπει ένα πολύ καλό ποσό. Και είναι εξαιρετικοί στο να πουλάνε ακριβά. Δεύτερον, αν τεθεί θέμα πώλησης, θα αντικατασταθεί με νέα μεταγραφή.

Περιμένει για Σιώπη ο Άρης

Ο Σιώπης είναι κανονικά στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, αυτό όμως δεν σημαίνει πως τη νέα σεζόν θα φοράει πράσινα. Ο διεθνής Έλληνας χαφ δεν είναι στις βασικές επιλογές του Νίστρουπ και όλα δείχνουν πως μετά την επιστροφή της ομάδας από την προετοιμασία θα υπάρξουν εξελίξεις, τις οποίες περιμένει ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν στη λίστα τους το όνομα του Σιώπη και θα κάνουν κίνηση για την απόκτησή του, όταν επιβεβαιωθεί οριστικά πως δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. Για το ενδιαφέρον είναι ενήμερος ο παίκτης, ο οποίος επίσης περιμένει.