Στο εξωτερικό μπορεί να επιμένουν πως η Μοντερέι ενδιαφέρεται για τον Ορμπελίν Πινέδα, ωστόσο νέο δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο παίκτης είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ.

Άλλωστε η Ένωση είναι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό και περιμένει την επιστροφή του Πινέδα, ώστε να καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των συζητήσεων με σκοπό την επέκταση του συμβολαίου του.

Αυτή την περίοδο ο Πινέδα απολαμβάνει την άδειά του, μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία στο Μουντιάλ 2026 και αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στο δεύτερο στάδιό της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί και αυτό στην Ολλανδία.

Το πρώτο μέρος της προετοιμασίας ολοκληρώνεται το Σάββατο 18 Ιουλίου και θα ακολουθήσει τετραήμερη άδεια, από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου. Η αποστολή της ΑΕΚ θα επιστρέψει στις προπονήσεις στις 23 Ιουλίου.