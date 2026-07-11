Στην ψηφιακή καταγραφή των τροχαίων παραβάσεων, στις αλλαγές που έρχονται για τις παλαιού τύπου ταυτότητες και στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά στην αυτοματοποίηση του εντοπισμού παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τη βοήθεια καμερών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Στις παραβάσεις που μπορούν να καταγράφονται περιλαμβάνονται η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

«Πολλές παραβάσεις, 30% περίπου είναι για ερυθρό σηματοδότη, αλλά 20% είναι για χρήση του κινητού τηλεφώνου, άλλο 20% είναι για τη ζώνη. Οι παραβάσεις αυτοματοποιημένα στέλνονται από τις κάμερες στην Αστυνομία. Πολύ καλά κάνει η Αστυνομία και τις κοιτάζει μια δεύτερη φορά και στη συνέχεια αυτές οι παραβάσεις, οι οποίες όντως πρέπει να σταλούν, στέλνονται στον πολίτη. Για το θέμα αυτό, της αποστολής των παραβάσεων στον πολίτη, πρέπει να πω ότι κάτι καλό έχουμε κάνει και εκεί, ως χώρος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής».

Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται αποκλειστικά από το αυτοματοποιημένο σύστημα, καθώς οι καταγεγραμμένες παραβάσεις ελέγχονται εκ νέου από την Ελληνική Αστυνομία. Μόνο όσες επιβεβαιώνονται διαβιβάζονται στον πολίτη, είτε ηλεκτρονικά στη θυρίδα του στο gov.gr είτε μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό του.

Τι προβλέπεται για τις ενστάσεις

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε και στη δυνατότητα αμφισβήτησης μιας παράβασης, υπογραμμίζοντας ότι ο οδηγός μπορεί να προσφύγει στην Αστυνομία και να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του.

«Προβλέπεται στην ενημέρωση ότι κάνει ένσταση ο πολίτης στην Αστυνομία, εξετάζεται αυτή η ένσταση, και μετά έχει τη δυνατότητα, αν αυτή η έφεση ευσταθεί, να σταματήσει να υπάρχει παράβαση».

Με αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τα στοιχεία που θεωρεί ότι αποδεικνύουν πως η παράβαση δεν τελέστηκε ή ότι έχει καταγραφεί λανθασμένα. Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή, η σχετική πράξη παύει να ισχύει.

Τι αλλάζει με τις παλιές ταυτότητες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, οι οποίες από τις αρχές Αυγούστου δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Οι πολίτες που διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Όσοι, όμως, επιθυμούν να ταξιδέψουν χρησιμοποιώντας μόνο την αστυνομική τους ταυτότητα, θα πρέπει να έχουν προηγουμένως εκδώσει τη νέα.

«Αν κανείς έχει το διαβατήριό του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ταξιδέψει εξωτερικό. Αν όμως θέλει να ταξιδέψει κανείς με την παλαιά, ναι, πρέπει να βγάλει καινούργια από τις αρχές Αυγούστου».

Ο γενικός γραμματέας σημείωσε ότι έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ραντεβού, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών και να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα στην Αττική.

«Η Αστυνομία, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία, και επειδή όντως ορισμένοι πολίτες δεν έβρισκαν ραντεβού, είχε ανοίξει πολλά ραντεβού μέχρι τώρα. Αλλά από το προηγούμενο Σάββατο άνοιξε ακόμα περισσότερα, ειδικά για την Αττική, 30% περισσότερα ραντεβού».

Παρακολούθηση υποθέσεων μέσω του politis.gov.gr

Παράλληλα, ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος παρουσίασε τη λειτουργία της πλατφόρμας politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εξέλιξη των υποθέσεών τους με υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε αίτημα, καθώς και για τον εκτιμώμενο χρόνο που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στόχος είναι ο πολίτης να μην αναγκάζεται να επικοινωνεί επανειλημμένα με τις υπηρεσίες ή να επισκέπτεται αυτοπροσώπως δημόσιες δομές για να πληροφορηθεί την πορεία της υπόθεσής του.

Η μάχη κατά των παραπλανητικών μηνυμάτων

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεχίζει, επίσης, τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών απατών και ιδιαίτερα των μηνυμάτων phishing, τα οποία εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις από κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους οργανισμούς.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν μηνύματα που ζητούν προσωπικά δεδομένα, τραπεζικούς κωδικούς ή άμεση πληρωμή μέσω συνδέσμων, καθώς οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συχνά την εικόνα και την ονομασία δημόσιων φορέων για να προσδώσουν αξιοπιστία στις απόπειρες εξαπάτησης.