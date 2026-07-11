Μετά τον Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κινείται και για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Τούρκος φόργουορντ έχει δώσει τα χέρια με τον ΠΑΟΚ για συμβόλαιο τριών ετών με απολαβές εννέα εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει δύο εκατομμύρια ευρώ στους «πράσινους», προκειμένου να εξαγοράσει τα δικαιώματα του Όσμαν.

Ο «δικέφαλος του βορρά», όμως δεν σταματάει εκεί, καθώς θέλει να εντάξει στο δυναμικό του και τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο Έλληνας γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια με το «τριφύλλι» και οι «ασπρόμαυροι» είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν όσα χρήματα χρειαστεί, προκειμένου να αποκτήσουν τον διεθνή μπασκετμπολίστα.

Οι άνθρωποι του συλλόγου της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κάνουν πρόταση με μεγαλύτερες απολαβές στον Τολιόπουλο, ο οποίος από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα δύο χρόνια θα λάβει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.