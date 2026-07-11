Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε πτήση της Ryanair (Malta Air) που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας.

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά την απογείωση, και ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε φάση ανόδου, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό, όταν παράθυρο της καμπίνας υπέστη βλάβη, προκαλώντας αιφνίδια αποσυμπίεση και παρέσυρε άνδρα από το κεφάλι και τη μέση εκτός της καμπίνας. Έντρομοι οι επιβάτες και συγκεκριμένα η σύζυγός του, τον κρατούσαν για να μην τον τραβήξει ο αέρας στο κενό. Τα περίπου 20.0000 πόδια που βρισκόταν το αεροπλάνο της Ryanair είναι ικανά να τραβήξουν τους επιβάτες στην ατμόσφαιρα και να μιλούσαμε σήμερα για μια τραγωδία.

Το Newsbeast σάς παρουσιάζει αποκλειστικό ντοκουμέντο από την βλάβη του ενός κινητήρα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάστηκε το ενδεχόμενο το παράθυρο να χτυπήθηκε από θραύσμα που προήλθε από τον κινητήρα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Σήμερα, όμως, το Newsbeast σάς παρουσιάζει την κατάσταση του κινητήρα του αεροσκάφους όπως βλέπετε στις αποκλειστικές φωτογραφίες.

Το χρονικό του σπάνιου αλλά σοβαρού περιστατικού

Η απότομη απώλεια πίεσης είχε ως αποτέλεσμα ένας 61χρονος επιβάτης, ο οποίος καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, να παρασυρθεί μερικώς εκτός του αεροσκάφους. Χάρη στην άμεση αντίδραση συνεπιβατών και του πληρώματος, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε και επανήλθε στην καμπίνα, ενώ έφερε τραύματα στον αυχένα και στον ώμο.

Μέσα σε δευτερόλεπτα ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου και ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πραγματοποιώντας άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το ισχυρό σοκ που υπέστησαν.

Οι αρμόδιες αεροπορικές και ερευνητικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η αποσυμπίεση προκλήθηκε από αστοχία υλικού, βλάβη στον κινητήρα ή από άλλο τεχνικό πρόβλημα.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο αλλά ιδιαίτερα σοβαρό αεροπορικό συμβάν, που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, εάν δεν υπήρχε η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματος και των επιβατών.

Να σημειωθεί ότι οι επιβάτες δήλωσαν στο Newsbeast ότι ακούστηκε ένας θόρυβος διαφορετικής μορφής στην απογείωση με αποτέλεσμα οι πιλότοι να το καταλάβουν και το αεροσκάφος να μην σηκώσει παραπάνω ταχύτητα και ύψος.

Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να μιλάγαμε για εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα.