Στιγμές πανικού έζησαν οι επιβάτες πρωινής πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη», στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για «παραλίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου», σημειώνοντας ότι «έσπασε παράθυρο και βγήκε το σώμα επιβάτη στον αέρα».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, «αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σέρβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο.

Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου, βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ».

Όπως σημειώνει ακόμη, ο επιβάτης είναι σε σοκ, έχει τις αισθήσεις του και εγκαύματα τριβής.