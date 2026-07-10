Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός. Την προσεχή Τρίτη 14 Ιουλίου στις 22:00 θα αναμετρηθούν η Γαλλία με την Ισπανία για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η μεγάλη αυτή αναμέτρηση που την περιμένει πως και πως ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα διεξαχθεί στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας, το οποίο έχει χωρητικότητα 94.000 θεατών και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στο παρελθόν μόλις μια φορά και συγκεκριμένα στην φάση των «16» στο Μουντιάλ 2006 με τους Γάλλους να επικρατούν των Ισπανών με 3-1.

Αντίθετα σε EURO, συναντήθηκαν στον τελικό του 1984 με την Γαλλία να επικρατεί με 2-0 και να παίρνει το τρόπαιο, ενώ στο EURO 2024 η Ισπανία νίκησε στα ημιτελικά την Γαλλία με 2-1 και στην συνέχεια κατέκτησε το Κύπελλο.